Emanuel Mammana, defensor de Vélez Sarsfield, fue operado de urgencia y quedó internado en terapia intensiva tras una dura lesión sufrida en el empate ante Newells's (1 a 1) en el encuentro correspondiente al Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

Luego de un choque con su compañero, el arquero Tomás Marchiori, a los 66 minutos, el defensor dejó la cancha y debió ser asistido tras sufrir un "traumatismo de hemitorax derecho que le provoca la fractura de múltiples costillas y Neumotorax".

Luego del juego, desde el club publicaron un parte médico que decía lo siguiente, Emmanuel Mammana sufrió un traumatismo de hemitorax derecho que le provoca la fractura de múltiples costillas y Neumotorax. Fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio de la Mujer, colocándole un tubo de avenamiento pleural. Emmanuel está estable, en Cuidados Intensivos por precaución. Se espera la evolución clínica satisfactoria y la eventual resolución quirúrgica, en caso de ser necesario, de las fracturas costales.

La jugada de la lesión

— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 12, 2026