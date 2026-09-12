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GRAVE LESIÓN

Emanuel Mammana fue operado y quedó en terapia intensiva tras el partido: el parte médico del jugador de Vélez Sarsfield

El defensor sufrió una dura lesión tras un choque con el arquero de su equipo Tomás Marchiori en el encuentro ante Newell's, en la ciudad de  Rosario.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 12 de septiembre de 2026 a las 17:57
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Emanuel Mammana debió ser operado de urgencia tras una lesión en el partido que Vélez y Newells empataron 1-1

Emanuel Mammana, defensor de Vélez Sarsfield, fue operado de urgencia y quedó internado en terapia intensiva tras una dura lesión sufrida en el empate ante Newells's (1 a 1) en el encuentro correspondiente al Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

Luego de un choque con su compañero, el arquero Tomás Marchiori, a los 66 minutos, el defensor dejó la cancha y debió ser asistido tras sufrir un "traumatismo de hemitorax derecho que le provoca la fractura de múltiples costillas y Neumotorax".

Luego del juego, desde el club publicaron un parte médico que decía lo siguiente, Emmanuel Mammana sufrió un traumatismo de hemitorax derecho que le provoca la fractura de múltiples costillas y Neumotorax. Fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio de la Mujer, colocándole un tubo de avenamiento pleural. Emmanuel está estable, en Cuidados Intensivos por precaución. Se espera la evolución clínica satisfactoria y la eventual resolución quirúrgica, en caso de ser necesario, de las fracturas costales.

La jugada de la lesión

— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 12, 2026

 

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