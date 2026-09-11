Por el arranque de la 9ª fecha en el Torneo Clausura 2026, Newell’s empató en el final como local ante Vélez 1 a 1 en el Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario por la zona A, partido que abrió la programación de la Liga Profesional y dejó una gran polémica sobre el final.

Los rosarinos, de ninguna manera merecieron la derrota, pero la jugada que terminó en el gol del empate fue muy polémica, ya que el juez Cristian Ramírez marcó un tiro libre por mano de Lucas Robertone que no tuvo intención en el despeje de cabeza en el tiempo adicionado al reglamentario.

Ambos en zona de clasificación transitoria rumbo a los playoffs, la visita tenía el objetivo extra de llegar a lo más alto de la Tabla Anual, al menos hasta que Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia completen sus compromisos.

El dueño de casa copó la cancha del Parque Independiente después de rescatar un empate agónico en su visita a Rosario Central en clásico de la ciudad.

Sin embargo, a los 27 minutos, Ronaldo Martínez abrió la cuenta para el visitante filtrándose por el centro del ataque y definiendo con justeza ante la salida del arquero.

Por lo hecho en el complemento, el dueño de casa merecía llevarse algo, pero parecía quedarse con las manos vacías. Hasta había malogrado un penal a los 17 minutos en los pies de Santiago Solari, su flamante incorporación, que perdió el duelo ante el arquero Tomás Marchiori.

Ya en el tiempo adicionado al reglamentario, llegó el polémico tiro libre a favor de los rosarinos en la puerta del área grande rival y se hizo cargo fue Alan Soñora, quien con un remate no muy potente, pero sí preciso, logró marcar el 1 a 1 final. Marcado error de la barrera de Vélez que saltó y se desarmó, descubriendo el palo que le correspondía.

Dos partidos más

La jornada del viernes tiene programados otros dos compromisos por la misma fecha nueve.

También en la zona B, en Florencio Varela, Defensa y Justicia será local de Gimnasia de Mendoza a las 19.15. Por la noche, en La Bombonera, juega Boca desde las 21.30 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el grupo A, formación Xeneize repleta de alternativas pensando en la revancha contra San Pablo por Copa Sudamericana prevista para el martes en Brasil.