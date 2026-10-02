La situación judicial de la barra de Racing sumó un nuevo capítulo y esta vez tiene como protagonista a uno de sus principales referentes. La Justicia ordenó la detención de Leandro Paredes, líder de la facción “Los Pibes de Racing”, por una causa vinculada a una agresión ocurrida en el Cilindro de Avellaneda.

La medida fue solicitada por la Fiscalía N.º 4 de Avellaneda, a cargo de Mariano Zitto, en una investigación que contempla dos hechos de lesiones reiteradas, agravadas por haberse producido en un espectáculo deportivo, además de amenazas. Según la información difundida, el expediente se inició a partir de un ataque contra un simpatizante relacionado con una facción disidente.

Paredes, que ya había sido alcanzado por una prohibición de ingreso a espectáculos deportivos, es buscado por la Justicia. De acuerdo con la información publicada por Doble Amarilla, la orden de detención se hizo pública antes de concretarse y el referente de la barra permanece prófugo.

El episodio que quedó bajo la lupa

El hecho que derivó en la nueva medida judicial ocurrió en febrero, durante un partido disputado en el Cilindro. Paredes habría participado de una agresión contra un hincha ubicado en la platea C, identificado con un sector enfrentado a la facción que lidera.

A raíz del episodio, el Ministerio de Seguridad había dispuesto en marzo de 2026 el derecho de admisión para Paredes. La misma medida alcanzó a Walter Alagastino, señalado como integrante de una facción disidente.

La Resolución 275/2026, publicada en el Boletín Oficial, estableció la prohibición de ingreso luego del análisis realizado por la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos, que consideró que la presencia de ambos representaba un riesgo para la seguridad en espectáculos deportivos.

Una imagen que volvió a ponerlo en el centro de la escena

Pese a la prohibición y a la investigación judicial, Paredes volvió a quedar expuesto públicamente semanas atrás, cuando compartió una imagen junto a referentes del plantel de Racing en el Cilindro.

En ese contexto, integrantes de la barra mantuvieron una breve charla con algunos futbolistas, entre ellos Facundo Cambeses, Marcos Rojo y Adrián “Maravilla” Martínez.

Según trascendió, el encuentro duró alrededor de diez minutos y los barras manifestaron su apoyo al plantel en medio del presente deportivo del equipo.

Ahora, el escenario es diferente. Mientras la Justicia intenta dar con su paradero, Paredes quedó nuevamente en el centro de una causa vinculada a hechos de violencia en el ámbito del fútbol.

La investigación continúa y deberá determinar las responsabilidades correspondientes por los hechos que motivaron el pedido de detención.