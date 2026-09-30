Mirtha Legrand quedó nuevamente vinculada a una curiosa estadística de Racing Club luego de la salida de Juan Pablo Vojvoda, quien dejó su cargo tras la eliminación ante Boca en los cuartos de final de la Copa Argentina 2026.

El cambio en el banco de suplentes de la Academia no solo obligó a la dirigencia a comenzar la búsqueda de un nuevo entrenador. La salida de Vojvoda también permitió recuperar un dato tan particular como sorprendente que tiene como protagonista a una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina.

Desde el comienzo del profesionalismo en 1931, Mirtha Legrand estuvo viva durante todos los ciclos de entrenadores que pasaron por Racing. La conductora, reconocida hincha del club de Avellaneda, atravesó prácticamente toda la historia profesional de la institución y fue contemporánea de cada uno de sus técnicos.

El relevamiento que circuló en redes sociales fue publicado por el usuario @NicoMancine y contabiliza 135 procesos de entrenadores en Racing, incluyendo tanto los ciclos oficiales como aquellos períodos en los que distintos técnicos asumieron de manera interina.

La lista comienza en 1931 con Armando Reyes y recorre casi un siglo de historia académica. En ese extenso registro aparecen nombres históricos como Renato Cesarini, Guillermo Stábile, Juan José Pizzuti, Alfio Basile, Diego Maradona, Diego Simeone, Reinaldo Merlo, Gustavo Costas y Eduardo Coudet, entre muchos otros.

También figuran entrenadores que tuvieron pasos breves o asumieron durante períodos de transición. Entre ellos aparecen Sebastián Romero, Claudio Úbeda, Fabio Radaelli, Miguel Ángel Micó, Juan Ramón Fleita, Sebastián Grazzini y otros nombres que ocuparon el cargo de manera interina.

El datazo que involucra a Mirtha Legrand

Con la salida de Vojvoda, Racing volvió a quedar a la espera de un nuevo entrenador y la dirigencia deberá definir quién será el encargado de comenzar el próximo ciclo. Sin embargo, hay una particularidad que parece mantenerse inalterable: desde hace 99 años, Mirtha Legrand ha sido contemporánea de todos los técnicos que dirigieron a la Academia.

Así, mientras Racing intenta dejar atrás el golpe sufrido ante Boca y prepara una nueva etapa deportiva, la estadística volvió a instalar a La Chiqui en el centro de una curiosidad histórica del club. El próximo entrenador que llegue a Avellaneda se sumará a una lista que la conductora lleva acompañando desde el comienzo de su vida.