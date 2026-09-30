Luego de su intento fallido de arreglar una salida, Marcos Rojo tensó todavía más su conflicto con Racing y no se presentó a entrenar en el día de hoy. Después de la fuerte discusión que mantuvo con el presidente Diego Milito, que se negó a dejarlo rescindir para regresar a Estudiantes de La Plata, el defensor se ausentó sin aviso y hay versiones de que no quiere entrenarse ni jugar más con la Academia luego de la negativa del club.

Con el objetivo de destrabar su salida para poder jugar con el Pincha las semifinales de la Copa Libertadores, Rojo se juntó ayer con Milito para plantearle nuevamente su deseo de marcharse de Racing. La respuesta del mandatario fue negativa porque, ante la crisis futbolística actual, la Academia no tiene intención de desprenderse del defensor de 36 años, que es uno de los referentes del plantel. Esto no dejó nada contento al ex Boca, que después de la discusión tendría la intención de no jugar más en el club de Avellaneda.

Hace unos días, Estudiantes avanzó para repatriar a Rojo y el futbolista ya dio el visto bueno para regresar al club donde se formó e incluso arregló de palabra los números de un potencial contrato, motivado principalmente por la posibilidad de disputar la serie de semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo. El Pincha necesita reforzar la zaga por las suspensiones de Leandro González Pirez y Tomás Palacios y busca aprovechar el cupo disponible por la lesión de Gabriel Neves para incorporar un jugador (tiene hasta el 9 de octubre para hacerlo).

No obstante, luego de la discusión con Milito y la ausencia en la práctica de hoy, la situación de Rojo parece más cerca de un fin de ciclo traumático en Racing hasta la culminación de su contrato el 31 de diciembre. A pesar de que el defensor presiona para cambiar ese escenario y poder volver a Estudiantes, el tiempo le empieza a jugar en contra y el club platense maneja otras alternativas en caso de que no pueda destrabarse su situación.