El club Deportivo Rincón cerró su presentación en la temporada 2026 del Torneo Federal A, y con ello, uno de los ciclos más exitosos en el fútbol neuquino, ya que el eterno capitán y máximo referente de la institución, Héctor Rueda, decidió dejar el fútbol luego de estar en todos los años de la institución.

Para muchos, “Hety” se volvió el jugador emblema del fútbol neuquino por lo hecho en estos 15 años con Deportivo Rincón. El mediocampista central estuvo en todas las coronaciones del León del Norte y llevó el brazalete en la página más dorada de la institución: el ascenso al Federal A en el 2023-24.

En su campaña logró: 6 Copas Neuquén: 2013, 2014, 2015, 2018, 2021 y 2022. 5 títulos del Torneo Oficial: 2015, 2016, 2017, 2019, 2022, Clausura 2024, y 1 Copa Integración Neuquina: 2022. Desde LIFUNE B, Hasta el federal A, pasando por Copa Argentina ante Newells donde fue el goleador de la edición 2018, y el cotejo ante San Lorenzo en la edición 2026. El Concejal llenó el palmarés de su carrera, de la mano de su Rincón de los Sauces.

Rueda y familia en Córdoba, donde el León del norte logró el ascenso al Federal A

"Muchas sensaciones encontradas porque ha sido un camino hermoso,desde que arrancamos, siempre soñamos, pero nunca esperábamos hacer todo lo que hicimos, el recorrido que logramos, los campeonatos que tenemos, el crecimiento del club. La verdad que fue único, fue sensacional haber sido parte"expresó Rueda en diálogo con Grito Sagrado, agregando que "Esta semana ha sido rara, difícil, pero bueno, muchos mensajes de gente. Nunca imaginé tanto cariño".

"Fui muy feliz de poder arrancar en la B, Fui muy feliz de poder ascender, fui feliz de poder ganar todos los títulos que ganamos, jugar Copa Argentina con el club de mi pueblo, de mis amores. Nunca lo hubiese imaginado.

en 2018 fue el goleador de la Copa Argentina con 5 tantos

Para el gran capitán, y más ganador de LIFUNE, entre los grandes momentos que tuvo con el Deportivo Rincón, el haber jugado Copa Argentina es uno de los más especiales. “Para nosotros fue histórica. Nunca lo imaginábamos y poder jugar con un equipo de Primera División, la verdad que fue hermoso. Y, bueno, me tocó ser también protagonista, ser goleador de la Copa. Entonces, fueron momentos: el ascenso, que a nosotros nos dio un salto grandísimo al club, como la Copa Neuquén. No sé, la verdad que no éramos conscientes. Nunca creo que fuimos conscientes de lo que íbamos ganando y del camino que íbamos haciendo.

El fútbol neuquino fue un antes y un después a la llegada al Deportivo Rincón. El elenco del norte neuquino cambió hábitos y formas de trabaja, elevando la vara para una competencia interna. En los 15 años de la institución, Héctor Rueda estuvo desde el día uno, cerrando el ciclo más exitoso de LIFUNE.

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