El judoca Enzo Suárez le dio la primera medalla de oro a Neuquén en los 33° Juegos de la Araucanía, que comenzaron este lunes 26 de octubre en Valdivia y ciudades aledañas en la región de Los Ríos, con la participación de 171 deportistas juveniles hasta 19 años que compiten en ocho disciplinas. En el cierre de la jornada inaugural, la delegación de Neuquén, sumó 7 medallas: una de oro, dos de plata y tres de bronce, todas aportadas por las disciplinas de judo y natación.

El judo, una disciplina que siempre aporta al medallero, comenzó de la mejor manera, logrando destacarse en los tres lugares del podio.



En el polideportivo Newen Pulli de Panguipulli, Enzo Suárez se quedó con el oro en la categoría -66 kilos. Por su parte, Thiago Espinoza, logró plata en la división -60 kilos y Thiago Lucero, se quedó con el bronce en -81 kilos.

En Valdivia, donde se desarrolla buena parte de la programación, las primeras medallas llegaron desde la pileta del centro Piscina Aqua. Allí Violeta Di Renzo consiguió tres medallas. Una de plata, en los 50 metros mariposa, y dos de bronce, en los 200 m espalda y en los 400 m combinados. Mientras que Melina García, también se llevó bronce en los 50 metros mariposa.

El seleccionado de básquet femenino inició a paso firme

En atletismo, lo más destacado en la primera jornada en la Pista Atlética Valdivia fue el pase a la final en la serie de los 400 metros llanos del juninense Rodrigo Serrano.

En ciclismo en Río Bueno, Neuquén quedó sexto en damas con Marianella Salomón en la mejor ubicación en la prueba de contrarreloj por equipo sobre los 10 kilómetros con un tiempo de 17 minutos 04 segundos y 470 milésimas a más de dos minutos de la ganadora, la chilena de Los Ríos, Vitoria Ramírez. El resto del equipo de Neuquén lo completaron Agustina Pincheira, Milagros Romero y Catalina Matamala.

Los varones, que recorrieron 20 kilómetros, terminaron en la séptima posición con Máximo Palacios Kolff, Nohuel Aguilera, Gabriel Huaiquil, con un tiempo de 28 m 45 s 124 m, a más de tres minutos del chileno de Los Ríos Clemente Jaramillo, quien se quedó con el oro.

EL Vóley masculino dio el golpe ante La Pampa

El tenis de mesa, disciplina que hace su estreno en el programa de la competencia, compitió en la localidad de Futrono. Neuquén quedó quinto en dobles varones con Thiago Espinoza y Giovanni Ligato y séptimo en dobles femenino con Evelyn González y Amira Gorri, ocupando la mejor posición de Argentina en la clasificación en ambas categorías, que fueron dominadas por los representantes chilenos.

En fútbol, ambos seleccionados comenzaron con el pie derecho. Las chicas golearon en el estadio Municipal de Mariquina a Biobío 5 a 0. Los goles fueron convertidos por Renata Di Martín, Ludmila Benítez, Emma Condorelli, Luana Quinteros y Ámbar Villamayor. Por su parte, el seleccionado masculino también dio un paso clave hacia la clasificación al derrotar 2 a 0 al local Los Ríos en el estadio Félix Gallardo de Valdivia con goles de Tomás Centurión y Juan Ignacio Blanco, este último de penal.

En vóleibol, el seleccionado masculino dio el batacazo frente a La Pampa y, tras empezar perdiendo el primer set, pudo darlo vuelta y aunque cedió el cuarto set, lo ganó en una emocionante definición en el tie break en el gimnasio Phoenix Suns de Valdivia, donde terminó ganando finalmente 3-2 con parciales 17-25, 25-23, 25-18, 13-25 y 15-13. Por la tarde, en el gimnasio, Gil de Castro cerró un debut ideal venciendo a Ñuble 3-1 (25-20, 25-19, 21-25 y 25-16).

En damas, el seleccionado femenino perdió sus dos partidos. Primero frente a Chubut por 25-15, 25-21 y 25-10 en el gimnasio Luis De Alva y por la tarde, en el mismo escenario, frente a Magallanes, por 25-23, 25-17 y 25-19.

En tanto, el básquetbol sumó una victoria y una derrota. El seleccionado femenino venció en el gimnasio Teja 1 de Valdivia a Magallanes 58 a 39 luego de estar al frente en todos los parciales: 19-11, 30-21 y 45-38.

En tanto, su parte, el equipo masculino cayó en el Gimnasio Cendyr frente a Los Lagos 77-71. La lesión de Mateo Jankowski en el tramo final, cuando el Verde venía dominando las acciones, fue decisiva en el resultado final.

El domingo se realizó la seremonia inaugural, donde partició, junto a la delegación de Neuquén, autoridades del gobierno provincial.

“Estuvimos acompañando a los chicos en muchas de las competencias del día de hoy porque también de esto se tratan los Juegos. De estar presentes, alentar y estar para lo que ellos necesiten, como siempre nos pide el gobernador, Rolando Figueroa”, afirmó Marita Villone. Secretaria de Deportes del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

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