En la antesala del Superclásico, Boca le ganó ampliamente 3-0 en La Bombonera al Barcelona de Ecuador por la segunda fecha del Grupo D de Copa Libertadores. Luego del triunfo en Chile ante la Universidad Católica, el Xeneize está continuando por la senda ganadora en la previa de un nuevo duelo ante River. En el primer tiempo Lautaro Di Lollo abrió el marcador, mientras que Santiago Ascacíbar amplió la distancia y Ander Herrera sentenció la goleada para el conjunto azul y oro, que suma seis sobre seis en el inicio copero.

A pesar de un arranque difícil que tuvo la lesión de Agustín Marchesín a los diez minutos (un problema en la rodilla que no tiene buen aspecto) y la entrada de Leandro Brey en su reemplazo, Boca se sobrepuso a ese mal trago y dominó el encuentro prácticamente en su totalidad. Luego de las ocasiones de Miguel Merentiel y Ascacíbar, finalmente el cabezazo de Di Lollo tras un gran envío de Lautaro Blanco fue el que destrabó la paridad a poco del descanso.

Di Lollo abrió el camino para Boca, que goleó al Barcelona (E). (Foto: Clarín)

Ya en la segunda parte, la pelota siguió en poder del Xeneize y las ocasiones continuaron apareciendo. Merentiel otra vez, Tomás Aranda y un gol anulado a Ascacíbar dieron cuenta de que el marcador era corto ante un elenco ecuatoriano que no hacía pie. No obstante, la contunencia cayó sobre el final. Otro centro de Blanco cayó en el punto penal y Ascacíbar se sacó la mufa con un testazo que se convirtió en el 2-0. Y ya sobre el final, la faena se completó con el primer tanto de Herrera desde que llegó a Boca, redondeando un triunfo tan importante como motivador de cara al Superclásico para los de Claudio Úbeda.

Boca 3-0 Barcelona (E), los goles

En el momento donde el Xeneize estaba más cerca de abrir el marcador, el zaguero apareció con su poderío aéreo. Blanco recibió por izquierda y sacó un centro al punto penal para que Di Lollo se eleve y, con un testazo que le venció las manos al arquero José Contreras para la ventaja local.

A diez minutos del cierre, el Xeneize encontró el segundo tanto que definió el pleito. En una escapada por izquierda, Blanco la tiró larga y cuando la pelota parecía írsele se barrió sobre la línea para meter un centro que le salió perfecto al punto penal para la llegada de Ascacíbar, que metió un gran cabezazo de pique al piso que se transformó en el 2-0.

Marchesín salió por lesión

Antes de los diez minutos, el arquero fue la mala noticia temprana para Boca. Mientras se movía de un palo hacia el otro, de repente un mal movimiento lo dejó en el piso. Pero lo que más preocupó fue la reacción del propio Marchesín: "Me rompí", le comentó a uno de los médicos. Antes, era consolado por Paredes en el instante donde pareció darse cuenta que debía dejar la cancha. Leandro Brey ingresó poco después en su lugar.

El tanto anulado a Ascacíbar

El mediocampista merodeó el gol toda la noche, pero entre imprecisiones a la hora de ejecutar y otras cuestiones, se le estaba haciendo esquivo antes de que efectivamente marcara el 2-0. En esta acción recibió el centro de Merentiel y, llegando por el centro la impactó de primera. Contreras tapó, pero dio rebote, y en el mismo el ex Estudiantes la empujó, pero quitándosela de las manos al arquero venezolano que había llegado a agarrarla antes. El árbitro Wilmar Roldán sancionó la infracción y en ese momento el 2-0 no subió al tanteador.

Formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Barcelona: José Contreras; Bryan Carabalí, Álex Rangel, Javier Báez, Luca Sosa, Gustavo Vallecilla; Jefferson Intriago, Jhonny Quiñónez, Matías Lugo; Luis Cano y Darío Benedetto.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

Estadio: La Bombonera.

El encuentro es transmitido por las radios del Grupo Prima Multimedios: AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

La previa

El equipo de Claudio Úbeda sigue sumando y afianzándose en lo futbolístico. Luego del buen triunfo ante U Católica en Santiago, buscará otros tres puntos clave que le permitan seguir con su racha sin perder, que asciende a once partidos. Si bien el pasado fin de semana empató como local ante Independiente por el Torneo Apertura con un equipo alternativo, el Xeneize

Para recibir al equipo ecuatoriano, la idea es presentar el mejor equipo, con la duda de Miguel Merentiel quien arrastra una molestia pero igualmente jugaría. En el caso de que el delantero no llegue, su lugar será ocupado por Milton Giménez, que cumplió con gol el pasado sábado. Respecto a los que ganaron en el debut copero, Agustín Marchesin sería la única modificación.

Enfrente estará el Barcelona (E), elenco que está tercero en la Liga Ecuabet, a cuatro puntos del líder Independiente del Valle. En su debut copero, el Ídolo cayó de local ante el Cruzeiro por 1-0 y el entrenador César Farías pondría una línea de cinco para enfrentar a Boca. El conjunto ecuatoriano presentará del condimento de la presencia de un ex Boca como Darío Benedetto, quien cortó en su flamante equipo una racha de más de dos años sin marcar goles.

Benedetto vuelve a la Bombonera luego de una segunda etapa poco feliz

El delantero que jugó 172 partidos, hizo 71 goles y ganó seis títulos, habló en la previa: "Son sensaciones encontradas, siempre es un placer ir a La Bombonera y jugar contra Boca. Siempre va a ser especial y va a ser como mi casa. El cariño de la gente siempre está. Siento que es más el cariño que el reproche. Algunos están enojados o defraudados, pero yo voy a estar siempre agradecido al hincha".