Las notas post partido en pleno campo de juego no tuvo actores de Boca, sólo de Independiente que maldijeron la jugada del polémico penal que sentenció el 1 a 1 final en La Bombonera en la última jugada del primer tiempo.

El capitán, Iván Marcone, la figura de la cancha en el clásico, lamentó el hecho de haber sido perjudicado con la decisión de Andrés Merlos. “Fue una jugada totalmente condicionante, pero ahora ya está. Creo que incidió totalmente en el partido, para nosotros no fue nada”, dijo después de completar muy buenos 90 minutos.

Del mismo modo, Sebastián Valdéz, el defensor visitante que quedó plasmado en la repetida imagen tuvo la misma opinión. “No lo toco. Son jugadas de VAR, muy finas que dependen del ángulo de la cámara, de las repeticiones. Se lo dije al árbitro hasta que nos fuimos al vestuario, no fue penal”.

Finalmente, la sanción terminó siendo determinante para el desarrollo del juego y le valió la expulsión al técnico de Independiente Gustavo Quinteros que le protestó a Merlos en pleno campo de juego, apenas se había terminado el extenso primer tiempo.

Próxima fecha

Lo que se viene para Independiente será el fin de semana recibiendo a Defensa y Justicia, mientras que Boca protagonizará nada menos que el Súperclasico ante River como visitante. Por el momento, hasta que se complete la fecha 14, el punto le sirve al conjunto de Avellaneda entrar en zona de clasificación.

El Xeneize ha ganado apenas 1 de los últimos 12 clásicos contra los equipos grandes. Además, no le puede ganar a Independiente en La Bombonera hace 9 años.