En un clásico vibrante, Boca le ganó por 1-0 a Independiente por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Tras pasar a la final de la Copa Sudamericana, el Xeneize se impuso en Avellaneda con el cabezazo de Facundo "Jagger" Herrera, su primer tanto en Primera, sumando tres puntos clave que aseguran su lugar el playoffs y lo mantienen arriba en la pelea por la tabla anual. El Rojo, que tuvo sus chances pero terminó quedándose sin nada al final, ganó uno de los últimos seis y su presencia en playoffs se complica.

Un partido que tuvo oportunidades para ambos, sobre todo en un segundo tiempo que tuvo mucho ida y vuelta, terminó nuevamente con Boca resolviéndolo a su favor sobre el final del encuentro. Si bien no controló el trámite del juego, el Xeneize había tenido dos buenas ocasiones en el primer tiempo con Leonel Flores y un Miguel Merentiel que no estuvo preciso, al que Santiago Mele, hoy en el arco por Rodrigo Rey, le negó el tanto. Del otro lado, un Rojo que fue de menos a más emparejó el duelo y en el segundo tiempo contó con varias ocasiones.

Paredes fue titular y jugó todo el partido en el triunfo de Boca a Independiente en el clásico. (Foto: La Nación)

En la segunda mitad, Independiente empezó a encontrar espacios con Josías Palais y a complicar a Boca, que sin embargo tuvo el gol en un insólito fallo de Merentiel pero inmediatamente sufrió con un disparo del chico, al que después Álvaro Montero le tapó una definición que quedó a medio camino entre el centro y el remate. El colombiano volvió a aparecer después ante Ezequiel Ávila para negarle el tanto y allí, en ese intercambio, el visitante encontró la victoria. Jagger Herrera le puso la cabeza a un córner y le venció la mano a Mele para materializar un soñado primer tanto en Primera que además fue clave en una victoria crucial.

Triunfazo de un Boca que sufrió, por momentos tuvo alguna consecuencia del despligue de la victoria en Brasil ante Vasco Da Gama, pero terminó sacando adelante un partido complicado. Con estos tres puntos, los de Rodolfo Arruabarrena suman 27 y ya están en playoffs, y gobiernan la tabla anual también con 57, lo que los tiene con un pie en la Copa Libertadores 2027. Para Independiente la sensación fue de mejoría, pero la gente despotricó igual contra el equipo al final: solamente un triunfo en los últimos seis que compromete su presencia en octavos del Torneo Clausura.

Herrera y el gol de la victoria

Cuando el partido parecía llegar al final sin goles, el juvenil de Boca puso la cabeza para entregarle los tres puntos al Xeneize. Un córner de Sebastián Villa desde la izquierda encontró el anticipo de Herrera sobre el primer palo para establecer lo que fue el único gol del encuentro.

Montero fue clave en el final

El colombiano se lució en los últimos minutos y fue una pieza vital en los tres puntos que Boca se llevó de Avellaneda con dos intervenciones clave. Minutos antes del 1-0 del Xeneize, el arquero apareció para taparle con el pie un disparo al Chimy Ávila, en una acción que terminó con un disparo por arriba del arco de Montiel. Ya en ventaja, cuando transcurría el tiempo de descuento Montero volvió a tener otra intervención clave: la pelota le quedó a Iván Morales en el área chica, que se dio vuelta, pero su disparo se encontró con las manos del cafetero.

Merentiel se perdió un gol increíble

En la chance más clara de Boca del segundo tiempo, la Bestia tuvo el 1-0 en la boca del arco, pero falló increíblemente. La pelota le quedó a un Leonel Flores que trepó por derecha y sacó un centro perfecto para el uruguayo, que se desmarcó perfectamente pero en el momento de rematar le erró a la pelota y desperdició una ocasión inmejorable.

Palais lo tuvo para el Rojo

El más peligroso de Independiente esta tarde tuvo una de las chances más importantes para el local en el partido. Luego de una buena acción individual de Mateo Pérez Curci, éste habilitó a Palais, quien llegó al fondo y quiso definir ante la salida de Montero, pero el colombiano alcanzó a desviar su tiro.

Mele se lo negó a Merentiel

El arquero de Independiente, elegido para este partido por el entrenador Viera, respondió de gran manera en la más clara del encuentro para Boca, en una acción en la que Alan Velasco habilitó a un Merentiel que hizo la diagonal y definió de zurda al primer palo, lo que generó una buena respuesta de Mele sobre su palo.

Flores le erró al arco

En la primera ocasión del encuentro, Boca tuvo la apertura del marcador pero Flores la falló. Después de una jugada por la derecha que derivó en una trepada de Leandro Lozano, el lateral uruguayo sacó un centro al segundo palo para la llegada en libertad del juvenil, que definió muy mal de derecha.

Formaciones:

Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila y Josías Palais. DT: Jádson Viera.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena

TV: ESPN Premium.

Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, Avellaneda.

Árbitro: Nazareno Arasa.

El duelo es transmisión del Grupo Prima Multimedios por las radios de la corporación de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5.