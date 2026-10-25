El Club Cipolletti afrontó una de las citas más importantes de su historia y perdió 2 a 0 ante San Martín de Formosa por la final del Torneo Federal A que ahora lo recibirá en la Reválida por el segundo ascenso.

El encuentro se disputó en el estadio Juan Pablo Francia, de Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba, con el arbitraje de Matías Billone Carpio y contó con una multitud de rionegrinos en las populares.

Superados los instantes de euforia por todo lo que se vivió en la previa al partido, el Albinegro comenzó manejando mejor la pelota. La formación de Fabián Enríquez asumió el protagonismo de la primera parte.

Sin abundar las situaciones de gol, Cipo llegó con peligro por la derecha, a partir de la profundidad y el despliegue físico de Andrés Almirón, quien provocó la atajada de Kevin Humeler a los 28.

San Martín no se sentía incómodo con el rol y en los pies de Gervasio Núñez mostraba lo mejor de la mitad de la cancha.

Así fue como,a los 43 minutos, el 10 se hizo cargo de un tiro libre desde la derecha del ataque, con perfil cambiado, que cayó en modo de centro al área albinegra y Ricardo Tapia dejó sin chances a un Facundo Crespo que hasta allí no había intervenido en el partido.

Enorme desafío para el Albinegro de cara al segundo tiempo. La final propone alargue en caso de empate y, de ser necesario, el ascenso se resolverá en la definición por penales.

Las ilusiones rionegrinas comienzan a desvanecerse con el segundo gol de la tarde para San Martín. Lautaro Ceratto recuperó una pelota por el segundo palo y rescató un centro en movimiento que conectó con Dylan Leiva a los 12 del complemento.

Golpeado en lo anímico, Cipo perdió a su mejor jugador en cancha. Almirón reaccionó ante un choque intrascendente en mitad del campo y golpeó al rival sin pelota ante la mirada del árbitro Billone Carpio que no dudó en mostrarle la tarjeta roja.

En desventaja e inferioridad numérica todo se hizo cuesta arriba para la formación de Fabián Enríquez que dejó pasar la primera gran chance para ascender y ahora deberá apuntar al camino más largo para saber si es capaz de alcanzar el objetivo.

Síntesis:

Cipolletti 0: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Víctor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Leandro Vella, Gonzalo Lucero; Federico Acevedo y Martín Peralta. DT: Fabián Enríquez.

San Martín de Formosa 2: Kevin Humeler; Blas Finardi, Oscar Piris, Dylan Leiva, Agustín Griego; Ricardo Tapia, Marcelo Bobadilla, Gianfranco Alegre, Gervasio Núñez; Lautaro Ceratto y Mauro Siergiejuk. DT: Marcelo Rubino.

Goles: PT 43' Tapia (SM). ST 12' Leiva (C).

Cambios: ST al inicio Yago Piro por Manchafico (C), 13' Brandon Obregón por Vella (C), 25’ Matías Leguizamón por Griego (SM), 33’ Fernando Pettineroli por Lucero (C) y Nahuel Luna por Acevedo (C), 38’ Lautaro Cueva por Bobadilla (SM) Fabricio Illanes por Núñez (SM), 41’ Bautista Sánchez por Piris (SM) y Alejandro Aquino por Alegre (SM).

Expulsado: ST 19' Almirón (C).

Estadio: Juan Pablo Francia, Sportivo Belgrano, San Francisco, Córdoba.

Árbitro: Matías Billone Carpio.

Transmisión: LPF Play. Pago.

La previa

El conjunto rionegrino llega a la definición después de superar a Alvarado de Mar del Plata en las semifinales. En el partido de ida, disputado en La Visera de Cemento, consiguió una victoria por 1-0 gracias al gol de Cristian González. En la revancha, jugada en el estadio José María Minella, igualó 0-0 y selló su clasificación.

Bajo la conducción de Fabián Enríquez, quien tomó el mando tras la salida de Daniel Cravero por motivos de salud, el Albinegro logró consolidarse a lo largo de la competencia y quedó a un partido de cumplir el objetivo de volver a la Primera Nacional, categoría que no disputa desde hace 25 años.

Para la final, una de las principales novedades será el regreso del delantero Federico Acevedo, quien cumplió la suspensión tras su expulsión en la semifinal de ida. La principal incógnita pasa por la defensa: Víctor Manchafico arrastra una molestia muscular y será evaluado hasta último momento. Si no llega en condiciones, su lugar podría ser ocupado por Yago Piro.

San martín, el mejor equipo de la categoría a lo largo de la temporada

Del otro lado estará San Martín de Formosa, uno de los equipos más regulares del campeonato. El conjunto dirigido por Marcelo Rubino terminó primero en las dos fases de grupos y alcanzó la final sin perder en las dos series eliminatorias. En semifinales, el Santo formoseño dejó en el camino a Olimpo de Bahía Blanca. En la ida empató 1-1 como visitante, con un tanto de Lautaro Ceratto, mientras que en la revancha se impuso por 2-0 con goles de Ceratto y Ricardo Tapia.

Entre sus principales figuras aparece Gervasio Núñez, futbolista de experiencia que aporta creatividad y manejo de pelota en la mitad de la cancha. En ofensiva, Mauro Siergiejuk será una de las referencias para intentar lastimar a la defensa albinegra.

San Martín buscará coronar una campaña sobresaliente con el ascenso a la Primera Nacional, luego de haber quedado a las puertas del objetivo en la temporada anterior, cuando perdió la final por el segundo ascenso frente a Atlético de Rafaela.