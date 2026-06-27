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Sorpresa mundial

Cabo Verde será rival de la Argentina en Miami el próximo 3 de julio

La Selección Argentina, que se quedó con el Grupo J, terminará cruzándose con los africanos que todavía no ganaron en el Mundial, pero marchan invictos. Uruguay vuelve a casa sin Beilsa en el banco.

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Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Viernes, 26 de junio de 2026 a las 23:29
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Bozinha, el arquero de Cabo Verde que cumplió una gran primera ronda en el Mundial.

Con el primer objetivo cumplido y el liderazgo del Grupo J asegurado, la Selección Argentina ya tiene rival para los 16avos de final del Mundial 2026. Con la definición del Grupo H quedó establecido que será Cabo Verde el rival para el 3 de julio en la ciudad de Miami.

El combinado africano se terminó quedando con la posición de escolta de España, luego que el campeón de Europa derrotara a Uruguay en Guadalajara y dejar al equipo de Marcelo Bielsa sólo con dos puntos en la campaña.

La selección africana se transformó en una de las revelaciones del torneo. En su estreno sorprendió al empatar sin goles frente a España y luego volvió a dar pelea con una igualdad 2-2 ante los uruguayos. Esos resultados la dejaron muy bien posicionada para pelear la clasificación que finalmente se terminó dando con el 0 a 0 ante Arabia Saudita.

La última fecha prometía ser electrizante. pero el primer tiempo de España y Uruguay quedó en deuda. Luego, por la necesidad Celeste, las acciones crecieron en dramatismo mientras se esperaban novedades desde el otro estadio, donde no se marcaron goles.

 

Con este panorama, además de Argentina ante Cabo Verde también quedó fijado el mano a mano entre Alemania y Paraguay, además de Brasil versus Japón, Países Bajos contra Marruecos y Canadá que estará enfrentándose a Sudáfrica.

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