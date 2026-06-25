En plena Copa del Mundo 2026, uno de los personajes que más llamó la atención en las tribunas fue un hincha turco con un estilo muy particular. Se trata de Necdet Ölçerman, conocido en redes sociales como Udi Neco, quien se hizo viral por su look distintivo: el rostro pintado de negro, barba y cabello blanco, y la camiseta de Turquía que lo identifica.

Este empresario joyero y exintegrante de la gendarmería turca no sólo es un apasionado del fútbol, sino también un habitual asistente a los estadios para alentar a su amado Besiktas de Estambul, club que representa con los colores predominantes en su vestimenta. Su apariencia no es un disfraz exclusivo para el Mundial, sino un estilo que mantiene desde hace años.

Un personaje que ya había sido tendencia

Udi Neco ya había causado sensación en la Eurocopa 2024, cuando la prensa comenzó a investigar sobre él debido a su llamativo atuendo. Su apodo surge de la combinación de una abreviatura de su nombre, Necdet, y el término turco “udi”, que designa a quienes tocan el ud, un instrumento tradicional de cuerda en Turquía.

Necdet Ölçerman, el fanático turco que revolucionó el Mundial 2026 con su look único

Más allá del personaje que crea con su imagen, en las redes sociales también circulan fotografías de Necdet Ölçerman sin maquillaje, mostrando el marcado contraste con su figura pública. Su presencia en el Mundial 2026 volvió a ponerlo en el centro de la escena, demostrando que la pasión por el fútbol puede expresarse de maneras muy originales.