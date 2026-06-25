Costa de Marfil comenzó de la mejor manera una verdadera final del Grupo E. A los 7 minutos del primer tiempo, Nicolas Pépé apareció para abrir el marcador y establecer el 1-0 sobre Curazao en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Con este resultado parcial, los dirigidos por Emerse Faé están asegurando su boleto a los 16avos de final del Mundial 2026, mientras que el conjunto caribeño necesita reaccionar rápidamente para mantener vivo el sueño de seguir haciendo historia en la máxima cita del fútbol.

Curazao llega a este choque tras una dura derrota 7-1 frente a Alemania en su debut, pero se recuperó con un empate histórico 0-0 ante Ecuador. Esa actuación tuvo como gran figura a su arquero Eloy Room, que con 15 atajadas sostuvo el arco invicto ante un constante ataque rival. El entrenador neerlandés Dick Advocaat, conmovido hasta las lágrimas, refleja el sueño de un país con apenas 156.000 habitantes que ahora tiene la chance de avanzar en un Mundial.

Room fue figura ante Ecuador y clave en el primer punto mundialista de Curazao.

Por su parte, Costa de Marfil tiene la ventaja de que un empate les asegura el pase a la próxima fase sin sobresaltos. Los dirigidos por Emerse Faé llegan motivados tras un triunfo ajustado por 1-0 ante Ecuador, con un gol decisivo de Amad Diallo. Aunque sufrieron la derrota en el último minuto contra Alemania, el desempeño general de los "Elefantes" genera confianza.

Los tres veces campeones de África cuentan con la jerarquía de figuras como Yan Diomandé y Nicolas Pépé, y llegaron a este Mundial tras vencer a Francia en un partido amistoso. Faé debe manejar con cautela el armado del equipo titular porque cuatro jugadores están en riesgo de suspensión por acumulación de amarillas. A pesar de ser los favoritos, saben que la garra y el entusiasmo de Curazao pueden complicarles el camino.

Posibles formaciones

Curazao: Eloy Room; Joshua Brenet, Jurien Gaari, Armando Obispo, Sherel Constancio, Floranus y Deveron Fonville; Tahith Chong, Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Jürgen Locadia. DT: Dick Advocaat.

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guéla Doué, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Ibrahim Sangaré; Amad Diallo, Franck Kessié, Christ Inao Oulaï, Yan Diomandé; Ange-Yoan Bonny. DT: Emerse Faé.

TV: DSports.

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia)

Estadio: Lincoln Financial Field (Philadelphia).

Costa de Marfil y Curazao se enfrentan por un lugar histórico en octavos del Mundial 2026

Este partido no solo representa un duelo deportivo, sino también un choque de sueños y realidades, donde Curazao busca romper todos los pronósticos y Costa de Marfil quiere hacer historia para África en el Mundial.