La búsqueda del nuevo entrenador de San Lorenzo sumó un giro inesperado en las últimas horas. Cuando todo parecía encaminado para que Iker Muniain asumiera como director técnico del Ciclón, la operación quedó descartada y la dirigencia volvió a posar la mirada sobre un viejo conocido: Néstor "Pipo" Gorosito.

La imposibilidad del exjugador del Athletic Club de dirigir en el fútbol argentino por cuestiones vinculadas a la licencia habilitante obligó a los dirigentes azulgranas a reformular los planes. En ese escenario, el nombre de "Pipo" volvió a ganar fuerza y hoy aparece como el principal apuntado para ocupar el banco de suplentes de Boedo.

Durante las últimas horas hubo reuniones entre las partes y las conversaciones avanzaron tanto en el aspecto contractual como en el proyecto deportivo. Si bien todavía no existe un acuerdo definitivo, en San Lorenzo ven con buenos ojos la posibilidad de que Gorosito inicie un nuevo ciclo en el club y las sensaciones son positivas de cara a una posible definición en los próximos días.

Pasado y presente del "Pipo"

El entrenador, que viene de dirigir a Alianza Lima, nunca ocultó su deseo de volver a conducir al conjunto azulgrana. Además, su nombre figuraba entre las alternativas de la dirigencia incluso antes de que surgiera la opción de Muniain, por lo que su candidatura siempre se mantuvo vigente.

Mientras tanto, el plantel continúa con los trabajos de pretemporada bajo las órdenes de Walter Perazzo en la Ciudad Deportiva. La intención de los dirigentes es resolver cuanto antes la situación del entrenador para que el nuevo cuerpo técnico pueda comenzar a trabajar de inmediato y planificar la segunda parte del año.

En caso de que las negociaciones lleguen a buen puerto, Gorosito podría tener su primera prueba rápidamente, ya que San Lorenzo tiene previsto disputar un amistoso ante Sarmiento de Junín este fin de semana en el estadio Pedro Bidegain.

Después del revés sufrido con Muniain, en Boedo buscan dar vuelta la página cuanto antes. Y por estas horas, todas las miradas apuntan a un nombre que conoce la casa y que parece estar cada vez más cerca de regresar: Néstor "Pipo" Gorosito.