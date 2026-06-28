La dirigencia de San Lorenzo de Almagro llegó a un acuerdo con Iker Muniain para que sea el nuevo director técnico del equipo en reemplazo de Gustavo Álvarez. El español viajará en la semana para hacerse cargo del plantel y comenzar su segunda experiencia como entrenador.

Después de haberse retirado como futbolista a mediados de 2025 con la camiseta del Ciclón, el vasco tomó las riendas de CD Derio. Con el equipo de la quinta división española estuvo cerca de lograr el ascenso y su trabajo provocó el llamado de Salamanca, de la cuarta categoría de aquel país.

Hace pocos días aceptó la propuesta del conjunto de la comunidad autónoma de Castilla y León, pero el llamado de San Lorenzo le modificó los planes. De hecho, una de las cláusulas que incluyó fue una salida sin costos en caso de que hubiera un interés concreto por parte de la entidad de Boedo.

De esa manera, la rescisión con Salamanca no fue un inconveniente para poder avanzar en las negociaciones con los directivos del Ciclón. Todavía no está definida la extensión del vínculo de Muniain, pero ya hubo acuerdo en lo económico y también en lo que respecta al proyecto deportivo.

El primer entrenador que fueron a buscar fue el riojano Ramón Ángel Díaz, quién rechazó la propuesta y los que se mantenían con chances eran Rubén Darío Insua y Néstor Gorosito. Los dirigentes se inclinaron por el español, al que en la primera charla le anticiparon la compleja situación que atraviesa la institución.

Más allá de que pueda perder jugadores y difícilmente los reemplace con jerarquía, Muniain aceptó el desafío. Su seguridad se basa en que conoce al plantel, tiene una buena relación con los referentes (con varios de ellos fue compañero) y hasta ellos habrían dado el visto bueno ante la consulta de los directivos.