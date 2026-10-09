Arranca una nueva temporada de la Liga Nacional Femenina de básquet, máxima competencia argentina que volverá a tener, por segundo año, a dos equipos de Neuquén, que abrirán su participación este domingo en una renovada Caldera.

20 clubes de diferentes provincias del país animarán la temporada 2026-27, distribuidos en tres zonas, y contará con dos torneos oficiales a lo largo de la temporada. El Torneo Apertura, que tendrá su definición mediante cuadrangulares, y posteriormente la Liga Nacional Femenina, que desembocará en los Playoffs por el título.

La caldera luce renovada para el debut del domingo

La Caldera se vuelve a vestir de Liga Nacional. El mítico estadio neuquino, que albergó grandes noches de liga a nivel masculino, volverá a ser el escenario principal de Independiente. A las mejoras en tribunas, colocación de bancos y mesa de control, se le sumó un nuevo sistema de iluminación que mejoró notoriamente la visual.

Gabriel Del Egido toma el mando en esta temporada, donde el gran objetivo es darles muchos minutos a las juveniles del plantel, que viene destacándose en el plano local. En los últimos días confirmó la llegada de Josefina Torruella.

Por su parte Biguá renovó plantel y buscará dar el salto de calidad dentro de la competencia. Luego de tener que revalidad su plaza en la Liga Regional, contrató a Javier Ielmini, de vasta trayectoria en la categoría. “Intentamos desarrollar la filosofía de juego, tener un equipo sólido en defensa y permitirnos jugar rápido. Me gustan los equipos dinámicos y podamos generar ventaja a base de la defensa” adelantó el DT, quien busca un equipo intenso y dinámico para anotar en velocidad.

El debut será el domingo 18hs con el duelo entre los dos equipos neuquinos. Posteriormente llegará el turno de doble fecha de local, las rojas se verán el 15 con Quilmes de Mar del Plata, mientras que el 23 con Unión de Bahía Blanca. Mismo rivales con fecha invertida para Biguá, que se presentará por primera vez en el Nido.