Todo listo para la definición del título en La Liga Federal Formativa U21 Femenina. El 3 al 4 de octubre en Unión Florida se disputan las finales con el club local, más Independiente de Neuquén, Náutico Sportivo Avellaneda y con Deportivo Berazategui.

Considerando las etapas previas, Independiente Neuquén llega como el único invicto de la competencia, con un sólido 7-0. Náutico y Unión Florida lo siguen con idéntico registro de 6-1, en tanto que Berazategui se ubica un escalón por debajo con un balance de 7-3.

Las rojitas, comandados por Rubén Darío Coronell, e Iara Parra Soto, llegan con el objetivo de repetir lo hecho hace dos años, cuando lograron el subcampeonato nacional del 2024.

Coronell- Parra, la dupla técnica

El plantel está compuesto por: Maia Grittini, Clara Remolina, Valentina Canales, Lola Bados, Hanna Quintero, Abril Fernández, Lourdes Briones, Alina Farías, Guadalupe Morsucci, Lara Fava, Ludmila Ibáñez, Morena Pino .

El cruce de las semifinales será Independiente Neuquén y Náutico Sportivo Avellaneda, sábado 18hs, mientras Unión Florida y Deportivo Berazategui afrontarán la segunda llave 20hs. Los ganadores avanzarán a la final que se jugará el domingo 18hs, los otros dos equipos jugarán por el tercer puesto se verán desde las 16hs