La Liga Nacional de Básquet femenino vive sus momentos previos de cara a una nueva temporada. Independiente y El Biguá trabajan a contrarreloj para culminar las obras en sus respectivos estadios, y oficializar de local ante su gente.

En la primera temporada para ambos elencos, el estadio Ruca Che fue el escenario para recibir a los principales equipos del país, y para este 2026-27, la inversión de ambas instituciones apunta, no solo en lo deportivo, sino también en infraestructura.

Biguá inició esta semana los trabajos de remodelación, donde se destaca el recambio de los viejos tableros por jirafas profesionales, el retiro de las barandas perimetrales, exigencia principal de la CAB.

Por otra lado, se comenzó con la incorporación de plateas preferenciales con 100 butacas, más la colocación del nuevo tablero digital led y la ampliación del sistema de iluminación, que llevará más de 40 luces led.

La Caldera, escenario de grandes noches de básquet, ahora recibirá la Liga Nacional femenina.

Por su parte independiente, inició hace dos semanas con las remodelaciones. Ya retiró las barandas perimetrales y puso a punto el campo de juego que ya usa en el Pre Federal. Reacomodó butacas en su popular y platea de cemento, además de realizar diferentes trabajos de pintura.

En las próximas horas, comienza con la colocación del nuevo sistema de iluminación led, y el movimiento de la mesa de control, más bancos de suplentes, además del nuevo cableado para los tableros.

La acción de la temporada 2026-27 iniciará el 11 de octubre con el duelo neuquino. En la Caldera se verán las caras las rojitas ante Bigualas. Posteriormente el 16, jugarán ambos elencos de local, recibiendo a Quilmes y Peñarol de Mar del Plata.