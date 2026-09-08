Apenas faltan horas para que Boca y San Pablo se enfrenten por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero la serie ya comenzó a jugarse fuera de la cancha. Y quien se encargó de ponerle temperatura fue Jonathan Calleri, un viejo conocido de La Bombonera que esta noche volverá al estadio donde supo ser ídolo, aunque ahora desde la vereda de enfrente.

El delantero argentino, capitán y referente del conjunto paulista, dejó de lado cualquier tipo de sentimentalismo y fue contundente al hablar de lo que espera del cruce ante el Xeneize. Aunque reconoció el cariño que siente por el club que lo catapultó al fútbol internacional, dejó claro cuál es su prioridad.

“Hoy quiero lo mejor para San Pablo y quiero ganar”, disparó Calleri en una entrevista con ESPN, una frase que rápidamente resonó en el mundo Boca y que alimentó la expectativa de cara al choque copero.

El atacante de 32 años sabe perfectamente lo que significa jugar en La Bombonera. Allí vivió algunos de los mejores momentos de su carrera, ganó títulos y se ganó el cariño de los hinchas. Sin embargo, aseguró que esta vez la historia será diferente.

“Ya viví todo eso, ya jugué en La Bombonera muchas veces y para mí ya es un sueño realizado. Ahora estoy del otro lado, tengo un respeto y un cariño muy importante por el club y su gente”, explicó el delantero, que no ocultó sus sentimientos pero tampoco dudó en remarcar que buscará eliminar a su ex equipo.

Calleri vistió la camiseta azul y oro entre 2014 y 2015, período en el que disputó 61 partidos, marcó 23 goles, repartió 12 asistencias y conquistó el Campeonato 2015 y la Copa Argentina. Su gran nivel provocó que un grupo inversor desembolsara cerca de 12 millones de dólares para adquirir su ficha antes de cederlo justamente al San Pablo.

La de esta noche será una vuelta cargada de emociones. Pasaron once años desde su última presentación en La Bombonera como futbolista de Boca y ahora regresará con la misión de amargar a los hinchas que alguna vez corearon sus goles.

Además, el delantero llega en un momento clave. Hace apenas unas semanas encendió las alarmas en Brasil tras sufrir un esguince de tobillo que puso en duda su presencia en la serie. Sin embargo, logró recuperarse a tiempo y el pasado fin de semana volvió a sumar minutos en la victoria ante Atlético Mineiro.

Por su peso dentro del equipo y por lo que representa este partido para él, todo indica que será titular esta noche. Y su presencia suma un ingrediente extra a una serie que promete emociones fuertes.

Calleri conoce cada rincón de La Bombonera, sabe cómo se vive una noche copera en ese escenario y también entiende lo que significa enfrentarse a Boca. Por eso, sus palabras no pasaron inadvertidas. El ex goleador xeneize ya dejó su mensaje. Ahora buscará respaldarlo dentro de la cancha.