En la noche donde Boca se impuso por 1-0 a São Paulo en el duelo de ida de la Copa Sudamericana, uno de los que tuvo un encuentro especial fue Jonathan Calleri, que retornó a La Bombonera luego de diez años luego de su paso por el Xeneize. Sin embargo, lejos estuvo de ser su partido: fue amonestado y se perderá la revancha, y el público lo silbó cuando fue reemplazado.

El goleador y capitán de São Paulo retornaba hoy a la titularidad luego de superar un esguince de tobillo que lo tuvo a maltraer en los últimos 15 días e hizo que fuera duda para integrar el once esta noche. El atacante de 32 años que pasara por Boca entre 2014 y 2016 tuvo una sola chance de gol, con un remate muy desviado, y en general se lo vio poco participativo. Para colmo, un careo con Tomás Belmonte en el segundo tiempo le costó la amarilla que lo dejará afuera de la revancha en el Morumbí.

Finalizando lo que fue sin dudas una noche olvidable, Calleri fue reemplazado en los últimos minutos por el entrenador Dorival Júnior y, camino al banco de suplentes, recibió una sorpresiva cantidad de silbidos del público de Boca, que llevado por la importancia y la adrenalina del partido reprobó a un jugador que no dejó un mal recuerdo en el club.

Qué dijo tras el partido

Una vez que terminó el encuentro, Calleri se expresó sobre los silbidos del hincha: "Es normal, siempre se silba a los contrincantes. No tengo ningún problema, sé lo que hice acá. Fui muy feliz y es una honor jugar en La Bombonera, pero hoy represento a otra institución y soy muy feliz también", dijo, y agregó: "Esperemos dar vuelta la serie en el Morumbí. Tenemos muchas chances".