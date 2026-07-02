La Selección Argentina ya está enfocada en el duelo ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial, pero más allá del análisis futbolístico y del estudio del rival, en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni crece la preocupación por un factor externo que podría ser determinante: el clima.

El encuentro se disputará en Miami en un horario que, según el propio entrenador, genera dudas desde lo organizativo. El pitazo inicial está previsto para las 18 (hora local, 19 en Argentina), en un contexto donde se esperan condiciones exigentes para el desarrollo del juego.

De acuerdo al pronóstico, la jornada estará marcada por temperaturas cercanas a los 31 grados, una humedad que rondaría el 67% y una probabilidad de lluvia superior al 50%, con la posibilidad incluso de tormentas aisladas durante el partido.

Un escenario que no pasa desapercibido para el cuerpo técnico. Scaloni ya había manifestado su inquietud tras el partido anterior, cuestionando los horarios asignados en esta etapa del torneo. “Vamos a jugar con mucho calor, en un horario difícil de entender”, expresó el entrenador argentino, aunque rápidamente aclaró que no debe tomarse como excusa.

El problema no es menor: la combinación de altas temperaturas y humedad elevada impacta directamente en el desgaste físico, condiciona la intensidad del juego y obliga a administrar esfuerzos en un contexto de eliminación directa, donde cada detalle puede ser decisivo.

En ese sentido, Argentina ya viene trabajando en la adaptación a distintas condiciones desde el inicio del torneo. El cuerpo técnico planificó rotaciones, cuidó los tiempos de recuperación y ajustó cargas físicas para minimizar el impacto del calendario. Sin embargo, el escenario de Miami aparece como una nueva prueba en ese sentido.

Más allá de las dificultades, en el entorno del seleccionado también remarcan que las condiciones serán iguales para ambos equipos. Cabo Verde, la gran revelación del torneo tras superar el Grupo H, enfrentará el mismo contexto climático en un partido que promete ser intenso desde lo físico.

De esta manera, el calor se perfila como un protagonista silencioso de una noche clave para la Selección. Un factor que no juega, pero que puede influir. Y en un Mundial, hasta el clima puede marcar la diferencia.