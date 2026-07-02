Ya se palpita el duelo entre Argentina y Cabo Verde del próximo viernes, y en ese contexto una de las historias más curiosas la tiene Leandro González, quien recordó el gol que le marcó a Vozihna, el arquero caboverdeano, en 2017. El delantero, que a los 40 años sigue jugando al fútbol en la Primera C, revivió la particular anécdota de su carrera relacionada con el próximo rival de la albiceleste en el Mundial 2026.

González, campeón con Estudiantes del Torneo Apertura 2010 y autor de goles importantes para el Pincha en la Copa Libertadores de ese año, recordó el gol que le marcó en 2017 a Vozinha, una de las figuras de Cabo Verde, que hizo historia en su debut mundialista y este viernes se medirá con la Selección Argentina en los 16avos de final. El tanto tuvo lugar el 21 de octubre de 2017, en un partido de la Liga de Chipre entre Omonia Nicosia, equipo donde jugaba el delantero boneaerense, y AEL Limassol.

A sus 40 años y con mucha trayectoria en Primera, González hoy sigue jugando en Estrella del Sur de la Primera C.

Al repasar el video de esa jugada años después, González, que hoy sigue jugando en Estrella del Sur de la última categoría de nuestro fútbol, se sorprendió al identificar al arquero rival. “¿No me digas que ese es Vozinha?”, expresó en declaraciones radiales, recordando que en ese momento el veterano caboverdiano no había sido descubierto por los ojos del mundo futbolero. El delantero llegó por el segundo palo y convirtió de palomita el único gol del encuentro, asegurando la victoria de su equipo por 1-0.

Además, rememoró un tenso episodio que tuvo con el arquero cuando, cerca del final del partido, le movió la pelota antes de que sacara desde el arco, lo que provocó la ira de Vozinha. “Se calentó. Se me vino encima y me dijo de todo, aunque no le entendí nada”, relató González, quien fue amonestado por esa acción. “No sé si las quejas eran en inglés, francés o en un caboverdiano imposible de descifrar”, agregó, recordando con humor la situación.