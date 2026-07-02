La relación entre Ángela Torres y Marcos Giles atraviesa uno de sus momentos más delicados. En medio de la cobertura del Mundial de Clubes junto a Nico Occhiato y el equipo de NDN, una nueva controversia explotó en redes sociales y volvió a poner al influencer en el centro de las críticas. Esta vez, el detonante fue un polémico “like” que apareció en la publicación de una joven llamada Azul Carricondo.

Desde hace tiempo, distintos usuarios vienen señalando ciertas actitudes de Marcos Giles que consideran incómodas o fuera de lugar. Los cuestionamientos apuntan a comentarios al aire en Luzu TV, bromas sobre su intimidad con Ángela Torres y comportamientos que muchos describen como “machistas”. En redes incluso empezó a repetirse el ya clásico “hermana date cuenta”, dirigido directamente a la actriz y cantante.

La tensión aumentó todavía más después de un video viral en el que se vio a Marcos Giles haciendo gestos obscenos mientras compartía una salida con hinchas argentinos. El clip generó rechazo inmediato y despertó una catarata de comentarios negativos. Aunque en un primer momento Ángela Torres intentó tomárselo con humor, luego dejó entrever cierta incomodidad frente a la situación.

¿Qué pasa entre la joven pareja?

“Acabás de definir a Marcos: ‘tirar de la cuerda, tirar de la cuerda’”, lanzó la artista en plena transmisión, una frase que muchos interpretaron como una indirecta sobre las constantes polémicas protagonizadas por su novio. Las imágenes rápidamente circularon en X, TikTok e Instagram, donde miles de usuarios debatieron sobre el vínculo de la pareja.

Pero cuando parecía que el escándalo empezaba a apagarse, apareció un nuevo episodio que volvió a incendiar las redes. Todo surgió luego de que la cuenta “Lo más popu” detectara un “Me gusta” de Marcos Giles en una foto de Azul Carricondo, una joven que publicó una imagen frente al espejo con un look provocador y los pechos al descubierto. “Así de corta”, escribió ella en el posteo que se viralizó rápidamente.

A partir de ahí comenzaron las especulaciones. Mientras algunos usuarios aseguraron que el “like” era real y reciente, otros sostuvieron que podría tratarse de una captura vieja o incluso editada. Sin embargo, el tema ya había explotado y el nombre de Ángela Torres volvió a convertirse en tendencia por los rumores de crisis y desgaste en la relación.

En paralelo, varios seguidores de Luzu TV cuestionaron duramente a Marcos Giles y reclamaron una disculpa pública hacia la cantante. “Hasta yo me sentí incómoda. Es horrible cuando tu pareja hace esas cosas”, escribió una usuaria. Otro comentario que ganó repercusión decía: “¿Cuántas veces la va a hacer este pibe? Cada vez es peor”.

Por ahora, ni Ángela Torres ni Marcos Giles hablaron directamente sobre el supuesto “like” a Azul Carricondo, aunque el silencio alimentó todavía más las versiones de crisis. Mientras tanto, las redes siguen analizando cada movimiento de la pareja, que quedó nuevamente envuelta en una fuerte polémica mediática.