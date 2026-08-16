Por la cuarta fecha de la fase Reválida del Torneo Federal A 2026, el Deportivo Rincón cayó 1-0 ante San Martín de Mendoza, En un juego donde se vio un elenco neuquino inconexo, falto de fútbol, y cansado por el trajín de paridos en pocos días.

EL león dejó una opaca imagen en Mendoza. Con cambios obligados por lesión, Noce tuvo que meter manos a un 11 que salió igual en los últimos partidos, pero poco pudo hacer con relación los cotejos pasados.

En la primera etapa fue más el equipo local, controló la pelota y no dejó progresar al Deportivo Rincón en el campo de juego. Sánchez sacó una gran pelota evitando la caía de su arco. Hasta que a los 35´, el elenco mendocino reflejó en el resultado el buen trabajo hecho en el partido. Luis Rivarola recibió fuera del área y con un zapatazo convirtió un golazo clavándola al ángulo. Para el 1-0.

En el complemento, Noce metió manos en el equipo, y se adelantó un poco más en el campo contrario, pero con el correr de los minutos fue perdiendo frescura y alejarse del arco contario. Apenas inquietudes de Valbuena y Rossi, las destacadas para los neuquinos.

Con la derrota, el león del norte en la tercera colocación del Grupo B con 7 puntos, misma cantidad que Germinal, quien cayó ante Sol de Mayo. El líder de San Martín de Mendoza, y también escala Costa Brava quien superó a Brown de Madryn.

En la tabla por el descenso, está segundo con 26, mantiene diferencia de 8 con Otamendi, quien está 9no y último descenso.

Próxima fecha, Rincón recibe a Juventud Unidad de San Luis, equipo que está con los números justos tanto en reválida como en campeonato.

Formaciones Confirmadas

Deportivo Rincón: 1 Alejandro Sánchez, 2 Rodrigo Herrera, 3 Laureano Luñet, 4 Ramiro Alderete, 5 Daniel Carrasco, 6 Carlos Esteves, 7 Sergio Frutos, 8 Cristóbal Valbuena, 9 Matías Domínguez, 10 Ezequiel Ávila, 11 Facundo Miguel. 12 Jonathan Criado, 13 Ariel Páez, Juan Albertinazzi, 15 Gastón Portiño, 16 Juan Achetoni, 17 Héctor Rueda, 18 Rodrigo Montes, 19 Jorge Rossi, 20 Estigarribia. DT Germán Noce.

San Martín de Mendoza: 1 Leonardo Rodriguez, 2 Pedro Velázquez, 3 Mateo Zapala, 4 Valentín Mercado, 5 Iván Paz, 6 Mauro Maidana, 7 Franco Saucedo, 8 Joaquín León, 9 Luis Rivarola, 10 Gerardo Arce, 11 Juan Mazzolo. 12 Rosa, 15 Más, 14 Bernabé, 15 aro, 16 Zanón, 17 Almeida, 18 Battistella, 19 Herensperger, 20 González.

La Previa:

La novedad saliente, es que no viajó a la provincia cuyana, el tucumano de Monteros, Facundo Cruz, autor de tres goles en otros tantos partidos, afectado desde el miércoles por la noche de un fuerte estado febril, de cual no se pudo recuperar y el cuerpo médico de la entidad del norte neuquino decidió que no integrara la delegación.

En el choque de punteros, el platense Germán Noce no podrá repetir la misma formación titular, como había ocurrido en los cuatro partidos anteriores. ya que dispuso los mismos once, contra Costa Brava de General Pico, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Sol de Mayo de Viedma y Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi. Matías Domínguez irá de entrada por el ex Juventud Antoniana de Salta, entre otros.

El juez principal del encuentro será el siempre sospechado, polémico y cuestilonado sanjuanino Pablo Núñez de la liga capitalina de la provincia cuyana, que estará acompañado, por Marcelo Gabriel González de la misma liga y Denis Emanuel Chávez (Liga: Villa Mercedes), clomo cuarto árbitro estará Sirerol Mauro Gomez , también de la Liga de San Juan.

El León del norte neuquino atraviesa su mejor momento de la temporada, con tres victorias consecutivas, puntero en las dos tablas, entre los que buscan meterse entre los cinco mejores ubicados para jugar tercera fase en el inicio de los play off, allí es líder de la zona con 7 puntos, al igual que Germinal de Rawson, Chubut y su rival de esta fecha.

El Chacarero, el equipo dirigido por el ex entrenador del Deportivo Rincón, Alejandro Juan "Cachorro" Abaurre, marcha invicto y en tres partidos jugados tiene siete puntos, producto de dos triunfos y un empate. San Martín viene de ganarle de local a Sol de Mayo por 2 a 1 y es uno de los líderes. El Albirrojo jugará su seguno partido seguido de local, donde buscará los tres puntos que le permitan seguir en los primeros puestos.