Con la victoria 2 a 1 de Don Bosco de Zapala sobre Río Grande, se decretó el descenso de Pacífico a la segunda categoría de la Liga de Fútbol de Neuquén. El Decano, uno de los clubes más históricos e importantes de la provincia, pagó caro una campaña irregular, donde la responsabilidad recayó en un plantel con muchos jugadores jóvenes, una decisión que fue cuestionada por hinchas y allegados a la institución, para la dirigencia.

Con el partido jugado en el centro geográfico de la provincia, se completó la vigesima (20°) fecha del Torneo Oficial A 2026 de la LiFuNe. Los zapalinos lograron un triunfazo de local, que lo alejó del ultimo puesto y condenó a los que ofician de local en Mitre y Agote de la capital al descenso directo. Daniel Rodríguez puso en ventaja a la visita, lo igualó para Don Bosco Uriel Vera, y cerca del final, Fran Yezzi decretó el 2 a 1 final.

El lunes habrá una fecha -la vigesimoprimera 21°- clave, para determinar quién jugará la promoción, donde espera San Lorenzo. Con 20 puntos está Don Bosco de Zapala, con 22 la Asociación Deportiva Centenario y Patagonia y con 23 Maronese. Por esos caprichos del destino y del fixture, se medirán en el feriado del 17 de agosto, en Zapala, Don Bosco y Centenario, que se juegan un "mano a mano" imperdible, mientras que Patagonia y Maronese también se cruzarán.