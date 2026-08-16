El partido de vuelta de la primera fase del Torneo Regional Federal Amateur Femenino 2026, entre Jorge Newbery de Carmén de Patagones ante Deportivo Rincón se jugará este domingo desde las 12 en el estadio Armando Sitanor Ballestrasse de la ciudad bonaerense.

El partido en un principio estaba programado para el sábado de la semana pasada, pero, no fue autorizado por la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte de la provincia de Buenos Aires (APreViDe) por falta de efectivos policiales.

En la ida el conjunto neuquino se impuso por 4 a 2 con los goles convertidos por Valentina Ganga, Agustina Querci, Dalma Torres y Macarena Cerdán, mientras que Analía Alarcón marcó los dos tantos de Newbery. Es decir que un triunfo, un empate y hasta perdiendo por un gol de diferencia el elenco que representa a la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe) accederá a la siguiente instancia. Una derrota por dos goles, llevaría a una definición con tiros desde el punto del penal y por más de tres goles clasificaría al elenco Maragato.

En la ida ganó el elenco neuquino 4 a 2

La institución local confirmó además el valor de las entradas, para esta definición, que será de 10.000 pesos la entrada individual o dos por 15.000 pesos. Ya están clasificados por la Región Patagónica y esperan rivales, Independiente de Trelew y Deportivo Ferrocarril del Estado de Comodoro Rivadavia, de Chubut, Deportivo Hispano Americano de Río Gallegos (Santa Cruz), Laserre de Ushuaia (Tierra del Fuego) y Confluencia de Neuquén.