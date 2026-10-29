El futuro del fútbol argentino volvió a quedar en el centro de la escena tras la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Liga Profesional de Fútbol, donde los dirigentes debatieron el formato de los campeonatos para las temporadas 2027 y 2028. Al término del encuentro, Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y uno de los representantes de la Liga Profesional, dejó varias definiciones sobre los cambios que se analizan y la postura de los clubes.

Una de las frases más contundentes del dirigente estuvo vinculada con la cantidad de descensos, un tema que genera diferencias dentro del fútbol argentino. “Venimos a defender la postura de los clubes. No conozco a nadie que quiera diez descensos”, sostuvo Malaspina al ser consultado por la discusión sobre la cantidad de equipos que perderán la categoría.

En esa misma línea, el presidente del Bicho planteó las dificultades que implicaría modificar el camino que se inició con la ampliación de la cantidad de ascensos. “Es difícil volver para atrás de los diez ascensos que se votaron en 2014”, afirmó, en referencia a una decisión que marcó el crecimiento de los planteles de las categorías superiores y que todavía condiciona el debate sobre la estructura de los torneos.

Malaspina reveló la postura de River: “Solamente River planteó el torneo de 20 equipos”

Uno de los puntos que dejó mayores diferencias durante la reunión fue la postura de River, que se manifestó en contra del formato propuesto y reclamó una reducción de la cantidad de equipos en la máxima categoría.

Según explicó Malaspina, el Millonario fue la única institución que planteó avanzar hacia un campeonato de 20 participantes y pidió que se estableciera una mayor cantidad de descensos.

“Solamente River planteó la postura del torneo de 20 equipos”, afirmó el presidente de Argentinos Juniors al describir el intercambio que se produjo entre los dirigentes.

El representante de la Liga Profesional también detalló que durante la reunión se puso a consideración la posibilidad de implementar diez descensos, una propuesta que, de acuerdo con sus declaraciones, no consiguió el respaldo de los demás clubes.