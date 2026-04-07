Con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de realizar actividad física de manera regular, la Provincia cuenta con más de 30 dispositivos en Neuquén, Plottier y Senillosa coordinados por profesores de educación física del Sistema de Salud.

Además, se sumó una propuesta en Chos Malal y en la capital neuquina se encuentra activo el dispositivo de caminatas en el Parque Norte y otro destinado a usuarios de salud mental y adicciones del Hospital Bouquet Roldán y los centros de salud Villa María y Sapere para realizar actividades acuáticas recreativas en el CEPF N°4.

El Día Mundial de la Actividad Física se celebró como todos los años 6 de abril para concientizar sobre la importancia de incorporar el movimiento como un hábito esencial para la salud y el bienestar de toda la población. En este sentido, la Provincia cuenta con la Ley 3167 de Lucha contra el sedentarismo. Este año el lema es “Moverse es salud, moverse es calidad de vida”.

La actividad física regular constituye una herramienta fundamental para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, el cáncer y la artritis. Su práctica sostenida contribuye a mejorar la calidad de vida, reducir factores de riesgo y promover un envejecimiento saludable.

Asimismo, el ejercicio físico cumple un rol clave en la salud mental. Favorece la reducción del estrés, la ansiedad y los síntomas depresivos, al tiempo que mejora el estado de ánimo, la autoestima, la calidad del sueño y la salud cognitiva, impactando positivamente en la memoria, el rendimiento académico y laboral, y el bienestar general.

La actividad física debe adaptarse a cada etapa de la vida. En la infancia y adolescencia, promueve el desarrollo físico, social y cognitivo. En la adultez, ayuda a mantener la salud y prevenir enfermedades. En las personas mayores, contribuye a preservar la autonomía, el equilibrio y la funcionalidad.

En este sentido, es importante destacar que la actividad física incluye cualquier movimiento corporal que implique gasto energético, como caminar, andar en bicicleta, bailar o realizar tareas domésticas. Incorporar hábitos saludables como estas prácticas cotidianas representa una decisión accesible y efectiva para mejorar la salud individual y comunitaria.

Dispositivos

Este año, se suma el dispositivo de Chos Malal, que se realiza en el hospital local. Por otro lado, quienes quieran sumarse a las caminatas en el Parque Norte, las mismas se realizan los días martes y jueves, a las 16. No es necesario inscribirse, solo acudir en ese horario a las letras corpóreas del parque donde estará el profesor con remera alusiva.

En el caso del que está destinado a usuarios de salud mental y adicciones del Hospital Bouquet Roldán y los centros de salud Villa María y Sapere, se puso en funcionamiento el año pasado. La finalidad es promover el bienestar físico y mental, a través de la natación como estrategia terapéutica y comunitaria en el CEPF N°4.

Los dispositivos funcionan durante todo el año y están dirigidos a toda la comunidad, usuarios de centros de día, servicios de salud mental. El departamento de Promoción de Estilos de Vida Saludable fortalece estas estrategias territoriales entendiendo que la actividad física es un pilar fundamental en la construcción de comunidades más saludables.