Luego de una escueta participación en el ATP 250 de Washington, la gira de cemento empieza en grande para los tenistas argentinos con el Masters 1000 de Montreal, uno de los torneos más importantes en la previa al US Open. En el día de hoy, cuatro de los nueve tenistas nacionales que participan del torneo saldrán a la cancha buscando un lugar en la segunda ronda del certamen canadiense.

El primero en presentarse será Mariano Navone, actual 44 del mundo quien enfrentará al italiano Matteo Berrettini en un encuentro que había sido postergado por la lluvia. Más tarde, Camilo Ugo Carabelli tendrá un exigente debut frente al británico Cameron Norrie. En los siguientes turnos, Juan Manuel Cerúndolo hará su estreno ante el serbio Hamad Medjedovic y Sebastián Báez se medirá con el italiano Mattia Bellucci.

Navone, el primer argentino en debutar. (Foto: Generali Open)

La participación argentina continuará el martes con los estrenos de Thiago Tirante y Román Burruchaga, mientras que Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry arrancarán directamente en la segunda ronda por su condición de preclasificados. El Bocón espera al ganador del cruce entre Alex Michelsen y Jan-Lennard Struff, en tanto que el Retu enfrentará al vencedor del duelo entre Aleksandar Kovacevic y Nuno Borges.

Sinner, Alcaraz y Djokovic pegaron el faltazo

El italiano, número 1 del mundo, encabeza una importante lista de ausencias grandes que tendrá el Masters 1000 de Montreal. Su elección fue saltearse este torneo para priorizar su físico y llegar más fresco al US Open, misma decisión que tomó Novak Djokovic. Por su parte, Carlos Alcaraz aún se encuentra en proceso de recuperación de la lesión en su muñeca derecha que está complicando su 2026. Además de estos pesos pesados, el checo Tomas Machac, Holger Rune (que postergó una vez más su regreso al circuito tras una larga ausencia por la rotura del tendón de Aquiles), Sebastián Korda, Alejandro Davidovich Fokina y Alexander Bublik se sumaron a los ausentes.