Gustavo Fernández Capiet, sobre la Copa Davis en Neuquén: "Nos da chapa para prensar en otros eventos"

En septiembre, Neuquén recibirá, por primera vez, la serie de la Copa Davis en el estadio Ruca Che del barrio San Lorenzo. Además del hito deportivo en sí mismo, desde el gobierno provincial destacaron la importancia que el evento representa y cómo incidirá en el turismo y la promoción de la región.

"Esta serie de la Copa Davis se enmarca dentro de lo que llamamos turismo de reuniones o turismo MICE (nota de la redacción: sigla en inglés que engloba al sector del turismo de negocios enfocado en organizar reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones). Para nosotros es una oportunidad inigualable para mostrar la ciudad (de Neuquén), sus atractivos, su hotelería, su gastronomía y sus servicios", destacó el presidente de NeuquénTur SE Gustavo Fernández Capiet en diálogo con el canal 24/7.

Respecto a la capital provincial como plaza turística, Fernández Capiet destacó los cambios realizados y la gran oferta de plazas disponibles. "Neuquén es una ciudad que en los últimos años sufrió una transformación infernal. No sólo (me refiero) al Paseo Costero, sino a toda la actividad cultural. Y este evento deportivo creo que, en lo personal, va a estimular a muchísimos chicos a compenetrarse con este deporte, con esta actividad. Ojalá nos sirva de semillero. Porque cuando uno tiene la posibilidad de ver a referentes indiscutidos a nivel mundial, es una oportunidad que no se da todos los días y que hay que aprovechar", añadió.

Entre el 5 y 6 de agosto, una delegación del gobierno provincial dirá presente en el encuentro Meetup Argentina que se desarrollará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sobre el final de la entrevista, Fernández Capiet sostuvo que albergar la realización de la Copa Davis le da a Neuquén razones de peso para atraer más y mejor turismo a nuestra provincia. "Neuquén gracias a esto va a estar en la vidriera mundial. Más allá de los tres días que se desarrolla la Davis, tenés días de entrenamiento, días previos y días posteriores. Este evento nos abre la puerta para analizar (la realización de) otros", concluyó.

La entrevista a Gustavo Fernández Capiet - presidente de NequénTur S.E.