Para recibir la serie de Copa Davis entre la Argentina y Turquía el fin de semana del 19 y 20 de septiembre, el Ruca Che de Neuquén Capital deberá experimentar una profunda transformación sobre el parquet.

Una costa logística que se iniciará en España para traer hasta la Patagonia la superficie escogida para esta ocasión, a pedido de los jugadores que llegarán después de disputar el US Open.

Será un compuesto de cemento utilizado en los principales torneos de la ATP. El sintético arribará a Neuquén en los próximos días para iniciar su colocación que estará supervisada por la Asociación Argentina de Tenis.

Mariano Zabaleta, vice presidente, y Agustín Calleri, presidente de la AAT, en la presentación de la Copa Davis en Neuquén.

Como consecuencia de todo, la capacidad del gimnasio ubicado en el Oeste de la ciudad anfitriona se verá notablemente reducida, pasando de 7 a 3.500 butacas. Sólo se mantendrá la bandeja más alta ya que el resto del rectángulo estará destinado a las medidas reglamentarias de la cancha y el resto del court que será montado.

Por todo eso, es que el ingreso tendrá un costo desde 80.000 pesos y se reducirá a cero la lista de tickets de protocolo. Las acreditaciones para la prensa también tendrán una capacidad determinada por parte de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

La posibilidad de conocerlo

A través de una serie de actividades que serán coordinadas por la AAT y la Federación Neuquina de este deporte, diferentes menores zonales tendrán la posibilidad de pisarlo mediante las clínicas que serán organizadas.

La próxima semana se difundirá el programa tentativo de actividades sociales que precederán a los partidos, mientras el capitán argentino Javier Frana define la nómina de convocados.