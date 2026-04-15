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Miércoles 15 de Abril, Neuquén, Argentina
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Champions League

Camino a Budapest: así quedaron las semifinales de la Champions League

Atlético de Madrid, Arsenal, Bayern Múnich y PSG protagonizarán dos cruces de alto voltaje en busca de un lugar en la final de la UEFA Champions League 2026, que se disputará en Budapest.

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Miércoles, 15 de abril de 2026 a las 19:24
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Atlético, Arsenal, Bayern y PSG, los cuatro gigantes que van por la final de la Champions en Budapest.

La UEFA Champions League entra en su etapa decisiva y ya tiene confirmados a los cuatro semifinalistas que irán en busca de la gran final en Budapest. Los cruces prometen espectáculo: Atlético de Madrid se medirá ante Arsenal, mientras que Bayern Múnich chocará con Paris Saint-Germain.

Uno de los grandes protagonistas es el equipo dirigido por Diego Simeone, que volvió a meterse entre los cuatro mejores tras eliminar a FC Barcelona en una serie intensa. El conjunto colchonero pegó fuerte como visitante con un 2-0 clave y, pese a caer 2-1 en la vuelta, logró sostener la ventaja para sellar la clasificación. Con varios argentinos en el plantel, el Atlético sueña con volver a una final europea.

Atlético eliminó al Barcelona y buscará una nueva final ante Arsenal. (Foto: EFE)

Del otro lado estará Arsenal, que mostró solidez para dejar en el camino a Sporting CP. El conjunto inglés ganó 1-0 como visitante y luego hizo valer la ventaja en casa para meterse en semifinales sin sobresaltos, consolidando un proyecto que vuelve a ponerlo en la élite europea.

La otra llave también promete un choque de gigantes. PSG, vigente campeón, llega con autoridad tras superar con claridad a Liverpool FC en el global, ratificando su candidatura para lograr un hito histórico: conquistar dos Champions consecutivas.

Sin embargo, enfrente tendrá a un peso pesado como Bayern Múnich, que protagonizó una de las series más electrizantes al eliminar a Real Madrid. El conjunto alemán se hizo fuerte tanto de visitante como en el Allianz Arena, donde cerró la clasificación en un duelo cargado de goles y tensión.

Como dato que le agrega aún más condimento a esta instancia, los cuatro semifinalistas llegan con números sólidos: todos marcaron al menos un gol en cada partido de cuartos y demostraron una gran eficacia ofensiva, anticipando cruces abiertos y de alto ritmo.

Con este escenario, la Champions League se prepara para unas semifinales que paralizan al mundo del fútbol. Cuatro potencias, estilos distintos y un mismo objetivo: meterse en la final de Budapest y pelear por la gloria máxima de Europa.

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