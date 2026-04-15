La UEFA Champions League entra en su etapa decisiva y ya tiene confirmados a los cuatro semifinalistas que irán en busca de la gran final en Budapest. Los cruces prometen espectáculo: Atlético de Madrid se medirá ante Arsenal, mientras que Bayern Múnich chocará con Paris Saint-Germain.

Uno de los grandes protagonistas es el equipo dirigido por Diego Simeone, que volvió a meterse entre los cuatro mejores tras eliminar a FC Barcelona en una serie intensa. El conjunto colchonero pegó fuerte como visitante con un 2-0 clave y, pese a caer 2-1 en la vuelta, logró sostener la ventaja para sellar la clasificación. Con varios argentinos en el plantel, el Atlético sueña con volver a una final europea.

Atlético eliminó al Barcelona y buscará una nueva final ante Arsenal. (Foto: EFE)

Del otro lado estará Arsenal, que mostró solidez para dejar en el camino a Sporting CP. El conjunto inglés ganó 1-0 como visitante y luego hizo valer la ventaja en casa para meterse en semifinales sin sobresaltos, consolidando un proyecto que vuelve a ponerlo en la élite europea.

La otra llave también promete un choque de gigantes. PSG, vigente campeón, llega con autoridad tras superar con claridad a Liverpool FC en el global, ratificando su candidatura para lograr un hito histórico: conquistar dos Champions consecutivas.

Sin embargo, enfrente tendrá a un peso pesado como Bayern Múnich, que protagonizó una de las series más electrizantes al eliminar a Real Madrid. El conjunto alemán se hizo fuerte tanto de visitante como en el Allianz Arena, donde cerró la clasificación en un duelo cargado de goles y tensión.

Como dato que le agrega aún más condimento a esta instancia, los cuatro semifinalistas llegan con números sólidos: todos marcaron al menos un gol en cada partido de cuartos y demostraron una gran eficacia ofensiva, anticipando cruces abiertos y de alto ritmo.

Con este escenario, la Champions League se prepara para unas semifinales que paralizan al mundo del fútbol. Cuatro potencias, estilos distintos y un mismo objetivo: meterse en la final de Budapest y pelear por la gloria máxima de Europa.