La espera está llegando a su fin. Faltan apenas seis días para que comience el Mundial 2026 y la Selección argentina ya tiene marcado en el calendario el primer paso de una nueva ilusión. Con Lionel Messi como bandera y Lionel Scaloni al mando, la Albiceleste buscará defender la corona obtenida en Qatar y comenzar otro camino rumbo a la gloria.

El debut será frente a Argelia en Kansas, por el Grupo J, una zona que en los papeles parece favorable para el campeón del mundo. Austria y Jordania completan un grupo donde Argentina aparece como la gran candidata a quedarse con el primer puesto.

Sin embargo, en los Mundiales los antecedentes y los pronósticos suelen quedar de lado una vez que la pelota comienza a rodar. Por eso, cada rival tiene su propia historia y motivos para soñar.

Argelia llega con la ilusión de volver a convertirse en una de las sorpresas del torneo. El conjunto africano protagonizó una de las mayores hazañas de su historia en Brasil 2014, cuando alcanzó los octavos de final y estuvo muy cerca de eliminar a Alemania, que terminaría siendo campeón. Su potencia física y velocidad son armas que obligarán a la Albiceleste a no confiarse.

Austria, por su parte, es una selección con tradición mundialista. Aunque hace años no logra ser protagonista en las grandes citas, supo ocupar un lugar importante en el fútbol europeo y cuenta con jugadores que militan en las principales ligas del continente. Sobre el papel, aparece como el rival más exigente del grupo.

La gran historia de superación la protagoniza Jordania. El seleccionado asiático disputará uno de los Mundiales más importantes de su historia y buscará aprovechar cada oportunidad para seguir creciendo en la escena internacional. Sin la presión de los favoritos, intentará transformarse en una de las revelaciones del certamen.

Pero más allá de los rivales, Argentina también conoce el recorrido que podría tener en caso de avanzar de ronda. Si termina como líder del Grupo J, mantendrá todo su camino dentro de Estados Unidos. Los 16avos de final serían en Miami, los octavos en Atlanta, los cuartos de final en Kansas y las semifinales nuevamente en Atlanta, antes de una hipotética final en Nueva York.

Si la clasificación llega en el segundo lugar, la ruta cambiará. La Albiceleste debería iniciar la fase eliminatoria en Los Ángeles, luego viajar a Dallas para los octavos, regresar a California para los cuartos y volver a Texas para disputar una eventual semifinal.

La única situación que alteraría completamente la hoja de ruta sería una clasificación como uno de los mejores terceros, escenario que abriría la puerta a posibles traslados a Canadá o México.

Con la cuenta regresiva consumiendo sus últimas horas, el campeón del mundo ya conoce el mapa que podría llevarlo nuevamente hasta la gran final. Ahora solo resta que empiece a rodar la pelota y que la Scaloneta vuelva a poner en marcha un sueño que ilusiona a millones de argentinos.