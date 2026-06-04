La locura por completar el álbum del Mundial 2026 sigue creciendo en todo el país y cada vez son más los fanáticos que buscan nuevas formas de conseguir las figuritas más difíciles. Mientras en muchos kioscos se forman largas filas para participar de los canjes, apareció una opción que promete simplificar el proceso y evitar recorridos innecesarios.

La novedad llega de la mano de Coca-Cola, que habilitó una modalidad de compra online para acceder a las figuritas exclusivas de su colección especial. A través de la plataforma oficial de la marca, los usuarios pueden adquirir un pack diseñado para avanzar más rápido en los espacios reservados para las estampitas promocionales del Mundial 2026.

La propuesta apunta especialmente a quienes todavía no lograron reunir las 14 figuritas únicas que integran esta edición especial. Según se informó, el sistema ya funciona en distintas zonas del país y permite realizar toda la operación desde una computadora o teléfono celular, con entrega directa en el hogar.

¡Así completas el álbum!

Actualmente, el combo disponible tiene un costo de $20.000 e incluye tres sobres especiales. Cada sobre contiene tres figuritas: dos correspondientes a la colección tradicional de Panini y una exclusiva de la campaña de Coca-Cola, lo que aumenta las posibilidades de completar los casilleros más complicados del álbum.

Uno de los aspectos más valorados por los coleccionistas es que estas figuritas suelen agotarse rápidamente en los puntos de venta físicos. Por esa razón, la compra online se convirtió en una alternativa cada vez más elegida por quienes buscan asegurarse las estampitas sin depender de la disponibilidad en kioscos o supermercados.

Además, la empresa ofrece beneficios logísticos para determinadas zonas de cobertura. En el caso de compras superiores a $4.000, el envío es gratuito, por lo que quienes adquieren el pack especial de figuritas reciben el pedido sin costo adicional. El trámite se realiza tras registrarse en la plataforma y seleccionar el medio de pago preferido.

¡Así completas el álbum!

Más allá de la compra digital, continúa vigente el sistema tradicional de canje. Para acceder a un sobre especial, los usuarios deben presentar dos tapitas plateadas y abonar $1.000, obteniendo además una botella de Coca-Cola de 600 mililitros. Sin embargo, la alta demanda provoca faltantes frecuentes en distintos puntos del país.

La experiencia también se trasladó al mundo digital. Los usuarios del álbum virtual pueden sumar sobres extra escaneando productos participantes desde la aplicación oficial. A esto se agregan códigos promocionales que permiten desbloquear paquetes gratuitos, ofreciendo nuevas oportunidades para completar el ansiado álbum Panini del Mundial 2026 y mantener viva la pasión futbolera.