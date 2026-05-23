El viaje de miles de hinchas de River hacia Córdoba, donde el Millonario disputará la gran final del Torneo Apertura frente a Belgrano, comenzó con complicaciones inesperadas. Un fuerte siniestro vial sobre la Autopista Panamericana generó un importante caos vehicular y obligó a modificar el recorrido de quienes se dirigían hacia la provincia mediterránea para acompañar al equipo de Marcelo Gallardo.

Qué pasó en la Panamericana antes del final entre Belgrano y River

El incidente ocurrió en el kilómetro 49.800, en jurisdicción de Escobar, cuando un camión perteneciente a una empresa de transportes impactó contra un puente peatonal. El choque provocó daños estructurales y obligó a las autoridades a cortar totalmente la circulación sobre la traza central de la autopista.

La situación encendió rápidamente las alarmas debido a la enorme cantidad de simpatizantes riverplatenses que desde las primeras horas del día comenzaron a movilizarse rumbo a Córdoba para presenciar la definición frente al Pirata. Como consecuencia, largas filas de vehículos y demoras comenzaron a acumularse en uno de los principales accesos de salida desde Buenos Aires.

La sugerencia de la APREVIDE antes de la final

Ante este panorama, el Ministerio de Seguridad bonaerense, a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE), emitió una advertencia especial para los hinchas y recomendó cambiar el recorrido previsto. La principal alternativa sugerida es tomar la Ruta Nacional 8 para evitar el sector afectado y reducir las demoras.

En tanto, quienes ya se encuentran circulando por la Panamericana deberán continuar únicamente por la colectora, mientras personal de seguridad vial y operarios trabajan sobre la estructura dañada para intentar normalizar el tránsito.

Desde APREVIDE también informaron que mantendrán comunicación constante con la Policía de Seguridad Vial y los organismos encargados del operativo, mientras se monitorea minuto a minuto la situación en los accesos.

La previa de la final ya empezó a jugarse fuera de la cancha. Y para muchos hinchas de River, el primer obstáculo rumbo a Córdoba apareció mucho antes del pitazo inicial.