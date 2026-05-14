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Semis de alto voltaje

Oficial: ya están los días y horarios de las semifinales del Torneo Apertura

La Liga Profesional oficializó el cronograma de las semifinales del Torneo Apertura. River será local ante Rosario Central en el Monumental, mientras que Argentinos Juniors recibirá a Belgrano en La Paternal.

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Jueves, 14 de mayo de 2026 a las 12:35
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River, Central, Argentinos y Belgrano buscan el pase a la gran final.

Ya están definidos los días y horarios para las semifinales del Torneo Apertura, instancia que reúne a los cuatro mejores equipos del campeonato y que promete un fin de semana de máxima tensión en el fútbol argentino.

La primera semifinal se jugará el sábado a las 19:30 en el Estadio Monumental, donde River Plate recibirá a Rosario Central en un duelo que reúne historia, jerarquía y un presente cargado de expectativas. El equipo de Núñez llega a esta instancia luego de vencer 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata, con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta, y tras haber superado previamente una serie exigente ante San Lorenzo, que se definió por penales luego del 2-2 en los 120 minutos.

Del otro lado estará Rosario Central, que viene de eliminar a Racing en un partido cargado de polémicas y discusiones arbitrales, en el que terminó imponiéndose por 2-1 en el Gigante de Arroyito para sellar su clasificación entre los cuatro mejores.

La otra semifinal tendrá lugar el domingo a las 17 en el estadio Diego Armando Maradona, donde Argentinos Juniors será local ante Belgrano de Córdoba. El conjunto de La Paternal llega con confianza tras superar en el alargue a Huracán por 1-0 con gol de Tomás Molina, en un duelo cerrado que exigió al máximo al equipo dirigido desde lo táctico.

Belgrano, por su parte, atraviesa un gran momento en el torneo: viene de eliminar a Unión de Santa Fe por 2-0 y previamente dejó en el camino a su clásico rival, Talleres, en el Kempes, en una victoria que marcó un punto alto en su campaña y lo depositó entre los cuatro mejores del certamen.

Con este panorama, el Torneo Apertura entra en su etapa decisiva: dos cruces, cuatro equipos y solo dos boletos a la gran final. El fin de semana promete fútbol de alto voltaje en Buenos Aires y Rosario.

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