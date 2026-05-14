Ya están definidos los días y horarios para las semifinales del Torneo Apertura, instancia que reúne a los cuatro mejores equipos del campeonato y que promete un fin de semana de máxima tensión en el fútbol argentino.

La primera semifinal se jugará el sábado a las 19:30 en el Estadio Monumental, donde River Plate recibirá a Rosario Central en un duelo que reúne historia, jerarquía y un presente cargado de expectativas. El equipo de Núñez llega a esta instancia luego de vencer 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata, con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta, y tras haber superado previamente una serie exigente ante San Lorenzo, que se definió por penales luego del 2-2 en los 120 minutos.

Del otro lado estará Rosario Central, que viene de eliminar a Racing en un partido cargado de polémicas y discusiones arbitrales, en el que terminó imponiéndose por 2-1 en el Gigante de Arroyito para sellar su clasificación entre los cuatro mejores.

La otra semifinal tendrá lugar el domingo a las 17 en el estadio Diego Armando Maradona, donde Argentinos Juniors será local ante Belgrano de Córdoba. El conjunto de La Paternal llega con confianza tras superar en el alargue a Huracán por 1-0 con gol de Tomás Molina, en un duelo cerrado que exigió al máximo al equipo dirigido desde lo táctico.

Belgrano, por su parte, atraviesa un gran momento en el torneo: viene de eliminar a Unión de Santa Fe por 2-0 y previamente dejó en el camino a su clásico rival, Talleres, en el Kempes, en una victoria que marcó un punto alto en su campaña y lo depositó entre los cuatro mejores del certamen.

Con este panorama, el Torneo Apertura entra en su etapa decisiva: dos cruces, cuatro equipos y solo dos boletos a la gran final. El fin de semana promete fútbol de alto voltaje en Buenos Aires y Rosario.