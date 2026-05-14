La Liga Profesional confirmó las designaciones arbitrales para las semifinales del Torneo Apertura y, en medio de un clima caliente por las últimas controversias arbitrales, los nombres elegidos rápidamente quedaron en el centro de la escena.

Luego del escandaloso partido entre Rosario Central y Racing en el Gigante de Arroyito, donde las decisiones del internacional Darío Herrera generaron un fuerte terremoto mediático y dejaron a la “Academia” explotando de bronca, la atención del ambiente futbolero estaba puesta en quiénes serían los encargados de impartir justicia en la próxima instancia.

Quiénes son los árbitros que AFA designó para las semis del Torneo Apertura 2026

Finalmente, la AFA oficializó que Nicolás Ramírez será el árbitro del cruce entre River y Rosario Central, semifinal que se disputará este sábado desde las 19:30 en el estadio Monumental. El juez estará acompañado por Juan Pablo Belatti y Pablo González como asistentes, mientras que Silvio Trucco estará al mando del VAR junto a Laura Fortunato.

La otra semifinal, entre Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba, programada para el domingo a las 17 en La Paternal, tendrá como árbitro principal a Nazareno Arasa. Gabriel Chade y Cristian Navarro serán los jueces de línea y Lucas Novelli estará encargado del VAR.

Las designaciones llegan en un momento donde el arbitraje argentino volvió a quedar bajo una enorme presión. Las polémicas expulsiones, las revisiones del VAR y los fuertes cuestionamientos dirigenciales tras el duelo entre Central y Racing dejaron un clima espeso alrededor de los jueces.

Por eso, cada decisión en esta etapa final del campeonato será observada con lupa. River Plate, Rosario Central, Argentinos Juniors y Belgrano ya conocen quiénes estarán encargados de conducir dos partidos que prometen tensión, clima caliente y muchísimo en juego.

Las semifinales del Torneo Apertura y sus árbitros

River vs Rosario Central

Sábado 16 de mayo – 19:30

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Silvio Trucco

Argentinos Juniors vs Belgrano

Domingo 17 de mayo – 17:00

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Lucas Novelli