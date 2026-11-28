Palmeiras vuelve a estar en el partido más importante de Sudamérica. El conjunto brasileño alcanzó su segunda final consecutiva de la Copa Libertadores y tendrá la posibilidad de sumar una nueva estrella internacional cuando enfrente a Estudiantes de La Plata , desde las 17, en el estadio Centenario de Montevideo.

El equipo dirigido por Abel Ferreira construyó su clasificación a partir de una campaña exigente. Después de superar la fase de grupos, tuvo que afrontar tres series complicadas, dos de ellas resueltas desde el punto penal. El camino del Verdao tuvo como protagonistas a Cerro Porteño, Liga de Quito y Fluminense, tres rivales que exigieron al máximo al conjunto paulista.

Palmeiras integró el Grupo F junto a Junior de Barranquilla, Sporting Cristal y Cerro Porteño. El conjunto brasileño consiguió 11 puntos, con tres victorias, dos empates y una derrota, y logró avanzar a los octavos de final. El equipo de Abel Ferreira cerró la primera etapa con una contundente victoria frente a Junior, resultado que le permitió encarar las eliminatorias con buenas sensaciones.

En octavos de final apareció nuevamente Cerro Porteño, el mismo rival que lo había derrotado durante la fase de grupos. La serie comenzó en Brasil con un empate 1-1 en el Allianz Parque. En la revancha, disputada en Paraguay, Palmeiras consiguió imponerse por 1-0 gracias al gol de Gustavo Gómez, tras una asistencia de Jhon Arias. De esta manera, el Verdao cerró la llave con un global de 2-1 y consiguió meterse entre los ocho mejores del continente.

Cuartos de final: remontada y clasificación por penales ante Liga de Quito

La siguiente parada fue Ecuador, aunque primero Palmeiras debía disputar la ida en su estadio. Allí consiguió una victoria por 1-0 frente a Liga de Quito, con un tanto de Agustín Giay. Sin embargo, la revancha en Quito se transformó en una verdadera montaña rusa. Palmeiras llegó a estar 2-0 arriba en el partido y parecía tener la clasificación encaminada, pero el conjunto ecuatoriano reaccionó y consiguió imponerse por 3-2, llevando la serie a los penales.

En la definición apareció Carlos Miguel, quien detuvo dos remates y fue determinante para que el conjunto brasileño se impusiera por 4-3. Una clasificación sufrida, que volvió a demostrar la capacidad del equipo de Abel Ferreira para responder en los momentos de mayor presión.

Otra tande de penales en semifinales, ahora con el Fluminense

En semifinales esperaba Fluminense, campeón de América en 2023, en una serie completamente brasileña. El primer encuentro se disputó en el Maracaná y Palmeiras consiguió una victoria fundamental por 2-1, quedando bien posicionado para definir la clasificación en San Pablo. Pero Fluminense no se rindió. En la revancha ganó 1-0 y dejó la eliminatoria igualada 2-2 en el resultado global.

Una vez más, el boleto a la final tuvo que definirse desde el punto penal. Allí Palmeiras mostró mayor efectividad y se impuso por 5-3, sellando su clasificación a la gran definición continental. El Verdao volvía a demostrar su fortaleza en las instancias decisivas y conseguía meterse en una nueva final de la Libertadores.

El conjunto brasileño buscará su cuarta conquista continental, luego de las consagraciones de 1999, 2020 y 2021. Además, tendrá la oportunidad de tomarse revancha de la final perdida en 2025 frente a Flamengo.