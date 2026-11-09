Ya con la fase regular finalizada, quedaron confirmados los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2026. El campeonato entra en su etapa definitiva y, tras la consagración de Boca como Campeón de Liga al ser el primero de la tabla anual, se terminaron de resolver los emparejamientos en busca del título en el vigente campeonato, con los duelos entre el Xeneize e Independiente Rivadavia, el de Independiente ante Argentinos Juniors y el de River frente a Lanús como los más destacados. Los playoffs comenzarán el fin de semana del 21 de noviembre.

A pesar de ganarle a Defensa y Justicia para consagrarse como el mejor del 2026, Boca quedó en segundo lugar por detrás de Instituto, líder con 34 unidades tras el 2-2 con Newell's de la noche del sábado, y se medirá ante Independiente Rivadavia, que tras su igualdad en el clásico mendocino ante Gimnasia (M) se metió en séptimo lugar, quedando a la espera de que se abra un lugar en la Copa Libertadores del año que viene. La Gloria, por su parte, enfrentará a Huracán.

Boca, el mejor de la tabla anual, se medirá contra Independiente Rivadavia en octavos.

El día antes de que Boca gritase campeón, el Rojo aseguró su presencia en octavos ganándole a Deportivo Riestra por 2-1 como local, victoria que no le sirvió para meterse en puestos de Copa Sudamericana pero sí para quedarse con un lugar en los mano a mano de la Liga Profesional. La misma suerte corrió Huracán, tras arruinarle la ilusión a Argentinos, resultado que lo metió por la ventana en los playoffs dejando afuera a Sarmiento de Junín y emparejándolo con Instituto. Ahora, el Bicho recibirá en La Paternal al conjunto de Avellaneda.

Junto a Racing, San Lorenzo fue el otro grande que se quedó sin playoffs. No sólo no ganó de local ante Platense, perdió 0-2 en el Nuevo Gasómetro, se fue silbado e insultado y, con el resultado del Rojo, quedó eliminado dándole vacaciones tempranas a su conflictivo 2026. Al mismo tiempo, en Santa Fe, Unión dio el golpe ante Vélez pero no le alcanzó con su último resultado positivo para llegar al grupo de los mejores ocho de la Zona A.

Del lado de River, que abrió la fecha ganándole con polémica 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata, asegurando el cuarto lugar de la Zona B y la posibildad de tener un partido más en el Monumental. No la tendrá fácil porque enfrente tendrá a Lanús. Si bien el Granate cerró la fecha con un empate con gusto a poco ante Central Córdoba, lo que le impidió trepar al cuarto lugar, ganar la localía y evitar al Millonario, el duelo entre ambos constituye uno de los más parejos y atractivos de octavos.

River no tuvo un gran campeonto, pero se clasificó y se medirá ante Lanús en el Monumental.

Así serán los cruces de playoffs

Instituto (1° A) - Huracán (8° B)

River (4° B) - Lanús (5° A)

Argentinos Juniors (2° B) - Independiente (7° A)

Vélez (3° A) - Belgrano (6° B)

Rosario Central (1° B) - Gimnasia de Mendoza (8° A)

Defensa y Justicia (4° A) - Barracas Central (5° B)

Boca (2° A) - Independiente Rivadavia (7° B)

Gimnasia y Esgrima La Plata (3° B) - Newell’s (6° A)