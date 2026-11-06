En un encuentro que promete ser importante para las aspiraciones de ambos equipos, San Lorenzo recibe 19.15 a Platense por la última fecha de la fase de grupos del Torneo Apertura. El conjunto azulgrana intentará aprovechar la localía, mientras que el Calamar buscará sumar fuera de casa y sostener su protagonismo en el campeonato. Los dos llegan con la necesidad de ganar para mantener sus posibilidades de meterse en los playoffs.

El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa viene de protagonizar una buena reacción frente a Vélez. Después de estar dos goles abajo, consiguió remontar y terminó rescatando un empate 2-2 en Liniers, gracias a los tantos de Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. El Ciclón acumula 19 puntos, producto de cinco victorias, cuatro empates y tres derrotas. Se encuentra a una unidad de Independiente, que ocupa el último puesto de clasificación en su zona.

Rubén Darío Insúa prepara a San Lorenzo para un duelo clave por playoffs.

Para este encuentro, Insúa no podrá contar con Rodrigo Auzmendi, quien llegó a la quinta amarilla. Su reemplazante sería Agustín Ladstatter. Además, Martín Río tiene posibilidades de ingresar en el mediocampo.

por su parte, el Calamar, conducido por Martín Palermo, llega después de conseguir una victoria importante por 2-0 frente a Central Córdoba en Vicente López, con goles de Víctor Cuesta y Guido Mainero.

Platense necesita sumar de a tres para conservar sus posibilidades de clasificación, aunque también deberá estar pendiente de lo que suceda en el encuentro entre Independiente y Deportivo Riestra. El conjunto de Vicente López buscará aprovechar el envión anímico de su última presentación para conseguir un resultado clave en el Nuevo Gasómetro.

Martín Palermo buscará que Platense sume de visitante y mantenga sus chances.

El historial favorece al conjunto azulgrana. Según los registros generales, ambos equipos se enfrentaron en 47 oportunidades, con 22 triunfos de San Lorenzo, siete de Platense y 18 empates. El antecedente más reciente fue el 24 de abril de 2026, cuando San Lorenzo se impuso por 1-0 en el marco de la fase de grupos del Torneo Apertura.

Las probables formaciones:

San Lorenzo: José Devecchi; Guzmán Corujo, Danilo Arboleda, Emiliano Amor; Nahuel Arias o Martín Río, Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías, Alexis Cuello y Agustín Ladstatter. DT: Rubén Darío Insúa.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Iván Gómez, Kevin Retamar, Franco Zapiola, Guido Mainero; Gonzalo Lencina. DT: Martín Palermo.

Datos del partido: