El Rally Ciudad de Cervantes se correrá del 6 al 8 de noviembre, como parte de la séptima fecha del Campeonato Regional de Rally FRAD 11 de 2026. La realización de la prueba fue confirmada por la Municipalidad de Cervantes, la Asociación Volantes de General Roca y la Federación Regional Once de Automovilismo Deportivo.

El período de inscripción comenzará el lunes 19 de octubre y finalizará el miércoles 4 de noviembre a las 18. La organización informó que en los próximos días dará a conocer las pruebas especiales y la cronología de la competencia.

La confirmación lleva las firmas de la intendenta de Cervantes, Claudia Montanaro; el presidente de FRAD 11, Raúl Ginobili; y el titular de la Asociación Volantes de General Roca (AVGR), Jorge “Goyo” Martínez.

Sin confirmación oficial por el momento, el Rally de San Carlos de Bariloche, que según el Secretario de Deportes de la ciudad lacustre y cordillerana del sur de Río Negro, Matías Torres aseguró hace algunas semanas, se iba a correr el fin de semana del 22 de octubre, no será posible y finalmente Bariloche tendrá una vez más el Gran Premio Coronación, en el mes de diciembre, todo parece indicar que el primer fin de semana disponible, que será del 4 al 6 del último mes del año.