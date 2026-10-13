Un total de 23 jugadores fueron convocados para participar de dos concentraciones de la Preselección Argentina U15 Masculina de basquetbol, del 13 al 18 de octubre en el CeNARD y del 18 al 23 en Neuquén. Las actividades darán continuidad al trabajo realizado en las cuatro instancias regionales, con la mirada puesta en la AmeriCup U16 de 2027.
El proceso de conformación de la Preselección Argentina U15 Masculina tendrá dos instancias de trabajo durante octubre. Del 13 al 18, un grupo de 15 jugadores se reunirá en las instalaciones del CeNARD, en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que del 18 al 23 se llevará adelante una segunda concentración con 18 convocados en diferentes clubes de la ciudad de Neuquén.
Entre los convocados se encuentran tres jugadores neuquinos: Ramiro Caparroz y Felipe Navarrete, ambos de Pérfora, y Lucas Giorgetti, de Independiente. Caparroz también participó de la concentración realizada previamente en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), en Buenos Aires. La nómina incluye además a Lorenzo Ojeda, de Atenas de Carmen de Patagones, Río Negro, quien representa a la región patagónica.
Ambas concentraciones darán continuidad al proceso iniciado con los cuatro Campus Regionales de Desarrollo realizados en Santa Rosa (La Pampa), Las Breñas (Chaco), Pergamino (Buenos Aires) y FeBAMBA. Estas nuevas etapas permitirán profundizar la evaluación de los jugadores destacados durante las instancias previas y ampliar el seguimiento de jóvenes talentos de distintos puntos del país.
Durante seis jornadas, los convocados serán parte de entrenamientos y partidos amistosos con el objetivo de sumar nuevas experiencias de competencia.
En cuanto al staff técnico, la concentración en el CeNARD estará encabezada por Cristian Santander como coordinador y Mauro Polla como entrenador, acompañados por Emiliano Menéndez y Alejandro Silveyra como asistentes, y Marcos Bonicatto en la preparación física. Por su parte, en Neuquén repetirán Mauro Polla y Marcos Bonicatto como entrenador y preparador físico respectivamente, mientras que Lorenzo Ayunta y Mauricio Santangelo serán asistentes técnicos.
Convocados al Cenard (13 al 18 de octubre)
-
Amadei, Pedro | Instituto (Córdoba)
-
Cabrera, Lorenzo | Villa San Martín (Chaco)
-
Caparroz, Ramiro | Pérfora (Neuquén)
-
Catapano, Cayetano | Imperio Juniors (CABA)
-
Galeone, Tiziano | Boca Juniors (CABA)
-
García, Galo | Obras Sanitarias (CABA)
-
Gómez Azpiroz, Manuel | Obras Sanitarias (CABA)
-
Gutel, Fabricio | Boca Juniors (CABA)
-
Lamberti, Jano | El Tala (San Francisco)
-
Merico, Luca | Ferro Carril Oeste (CABA)
-
Morel Phol, Luca | La Unión de Colón (Entre Ríos)
-
Panero, Juan Cruz | Instituto (Córdoba)
-
Pesci, Matías | La Emilia (Santa Fe)
-
Requejo, Facundo | Atlético Rafaela (Santa Fe)
-
Rossini, Santino | Náutico Avellaneda de Rosario (Santa Fe)
Convocados a Neuquén (18 al 23 Octubre)
-
Amadei, Pedro | Instituto (Córdoba)
-
Ávalos Spotorno, Benicio | Obras Sanitarias (CABA)
-
Ayala, Genaro | Ameghino (Córdoba)
-
Cabrera, Lorenzo | Villa San Martín (Chaco)
-
Caparroz, Ramiro | Pérfora (Neuquén)
-
Catapano, Cayetano | Imperio Juniors (CABA)
-
Galeone, Tiziano | Boca Juniors (CABA)
-
García, Galo | Obras Sanitarias (CABA)
-
Giorgetti, Lucas | Independiente (Neuquén)
-
Lamberti, Jano | El Tala (San Francisco)
-
Madinier, Facundo | Tres de Febrero (CABA)
-
Merico, Luca | Ferro Carril Oeste (CABA)
-
Navarrete, Felipe | Pérfora (Neuquén)
-
Ojeda, Lorenzo | Atenas de Carmen de Patagones (Río Negro)
-
Peralta, Lucas | Náutico Avellaneda de Rosario (Santa Fe)
-
Requejo, Facundo | Atlético Rafaela (Santa Fe)
-
Rodríguez, Dante | Náutico Zárate (Buenos Aires)
-
Rossini, Santino | Náutico Avellaneda de Rosario (Santa Fe)