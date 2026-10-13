El SAF del barrio Melipal quedará inaugurado en febrero de 2027

El nuevo Salón de Actividad Física (SAF) del barrio Melipal, en Neuquén capital, quedará inaugurado en febrero de 2027, según el cronograma previsto por el municipio. El espacio integrará la Ciudad Deportiva que se construye en el oeste de la ciudad y estará destinado al desarrollo de actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales.

El intendente Mariano Gaido y la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, recorrieron los trabajos para supervisar el avance de la obra, que ya cuenta con la estructura del techo finalizada.

Actualmente, las tareas se concentran en la mampostería de los sectores de vestuarios, baños, recepción y oficinas. Una vez completada esta etapa, se avanzará con el cerramiento de la estructura.

De acuerdo con el responsable de la obra, Víctor Parra, también se completó el llenado de la zona de tribunas y se trabaja en las pasarelas y los soportes donde se instalarán los equipos de calefacción. Las condiciones climáticas afectaron algunas tareas, por lo que se priorizaron los trabajos interiores.

El proyecto forma parte de las inversiones municipales destinadas a ampliar la infraestructura deportiva en distintos sectores de Neuquén. La construcción se financia con recursos del presupuesto municipal y cuenta con la participación de empresas locales.

El SAF de Melipal se sumará a los espacios deportivos desarrollados en los barrios San Lorenzo, Parque Industrial, Confluencia y Hi.Be.Pa. La planificación municipal prevé continuar con la construcción de nuevos salones de actividad física en otros sectores de la ciudad. Una vez habilitado, el establecimiento estará abierto a toda la comunidad neuquina y ofrecerá instalaciones para promover la práctica deportiva y el encuentro social.