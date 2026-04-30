El deporte también puede ser una herramienta para incluir, visibilizar y transformar. En Cipolletti, la Escuela Municipal de Handball dio un paso en esa dirección con la presentación de una camiseta inclusiva que lleva el nombre de la ciudad representado en lengua de señas impreso en la espalda.

La iniciativa se estrenó en el Torneo Nacional A de menores en Mendoza y alcanzó una enorme repercusión.junto al combinado de la ciudad rionegrina que se ubicó en el sexto puesto del escalafón argentino.

Los cipoleños estuvieron en el arranque de la segunda quincena de abril por la capital cuyana luego de haberse consagrado campeones provinciales en el 2025 Por una cuestión de calendario de la Confederación Argentina, los certámenes federales siempre se disputan al año siguiente de su clasificación..

A la larga lista de costos que incluye un torneo de esta envergadura se pensó en una nueva prenda deportiva para la Escuela Muncipal. Un juego a estrenar en una cita grande como es el Nacional A. Y así fue como el plantel dirigido por Alejandro Villegas metió en el bolso las camisetas nuevas con la inscripción del nombre de la ciudad en la espalda en castellano, pero subtitulada con los símbolos del lenguaje de señas.

A partir de la idea que tuvo el handball, la Dirección General de Deportes de Cipolletti avanza para unificar camisetas en todas las escuelas que dependen de su área.

La idea surgió a partir de la presenica de jugadores hipoacúsicos en los planteles, justamente no en la división de menores, pero sí compañeros de los representantes provinciales en la máxima cita que el handball tiene en el país.

"Una camiseta que habla por todos"

El impacto de la casaca fue inmediato. La propia Confederación lo posteó en todas sus redes oficiales y la respuesta general fue muy positiva en todos los comentarios.

El espíritu de la indumentaria del equipo no sólo es la renovación del equipamiento, sino proponer un mensaje mucho más profundo: abrir el juego a todos y generar conciencia sobre la importancia de la accesibilidad en un contexto donde el deporte suele ser punto de encuentro. La propuesta busca que nadie se quede afuera.

Imagen de la camiseta inclusiva que la Escuela Municipal de handball de Cipolletti estrenó en el Nacional A de menores en Mendoza 2026.

Uno de los profesores de la Escuela Municipal de Cipolletti, Matías Grunfel'd, explicó que la idea surgió con el objetivo de transmitir valores y reforzar el respeto por la diversidad. "La camiseta, en ese sentido, funciona como símbolo, pero también como disparador de diálogo dentro y fuera de la cancha", dijo.

Desde la institución remarcaron que no se trata solo de una cuestión estética, sino de una construcción colectiva que refleja identidad local y compromiso social. El detalle en lengua de señas no solo identifica al equipo, sino que también invita a mirar el deporte desde otra perspectiva.

La respuesta no tardó en llegar. Al orgullo de jugadores, familias y vecinos que formaron parte del proyecto, se suman las consecuencias positivas de estas iniciativas. Ahora, la Dirección General de Deportes de Cipolletti avanza para institucionalizar la indumentaria de todos los deportes escuelas, de iniciación que dependen de la Municipalidad, con el mismo estampado.

De esta manera, la Escuela Municipal de Cipolletti no solo forma deportistas, sino que también apuesta a formar ciudadanos, con una iniciativa que deja en claro que el deporte, cuando incluye, vale el doble.