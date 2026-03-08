Con vistas al Torneo Sur-Centro de handball juvenil que se disputará en Paraguay en noviembre, el cipoleño Ramiro Méndez ya está en Buenos Aires para iniciar la concentración con la preselección argentina de la categoría que se cumplirá en el Cenard.

El actual integrante de la Escuela Municipal de Cipolletti ingresará este lunes a las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, buscando sortear uno de los cortes previstos por el cuerpo técnico albiceleste.

El extremo forma parte del plantel local de la categoría, participante de los certámenes rionegrinos e integración con Neuquén. Su nombre se suma al de Lautaro Lisanti, quien viene recibiendo llamados periódicos con visitas al mismo compromiso y que a partir del 2026 mudó sus acciones a la Sociedad Alemana de Gimnasia Polvorines, promovido también desde la Escuela Municipal de la localidad rionegrina que funciona en instalaciones de la ex Corpofrut.

Méndez, de 16 años de edad, vivirá su primer proceso bajo el ala de la Confederación Argentina, un paso muy importante tanto en el plano personal, como para la institución deportiva de la Patagonia que continúa enviando señales de su gran trabajo en la formación de nuevos valores.

Ramiro Méndez vivirá la experiencia de preselección argentina juvenil en el Cenard.

Esta semana de entrenamientos en Buenos Aires contará también con otros aspirantes del país, pertenecientes a diferentes federaciones como La Pampa, Entre Ríos y Mendoza que se reunirán con los mismos sueños y expectativas.

Inicio de temporada

Como el resto de las Escuelas Municipales de Cipolletti, el lunes iniciará una nueva temporada de handball en el Complejo de Deportes (ex Corpofrut).

Aunque los planteles de federados locales han venido trabajando desde el verano en diferentes espacios de la ciudad para hacerle frente a los diferentes compromisos planteados durante el 2026, las edades de iniciación tendrán las puertas abiertas del gimnasio concluida La Corrida, un comienzo que ya es todo un clásico para la Dirección General de Deportes de la localidad rionegrina.