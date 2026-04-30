Deportivo Rincón y Cipolletti jugarán el mismo día y en distintos horarios en el marco de la séptima fecha de la Zona 3 Torneo Federal A 2026 que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de su apéndice para los equipos no afiliados en forma directa. Ambos elencos de la región jugarán este domingo 3 de mayo.

El León a partir de las 15 disputará su tercer partido como local ante San Martín de Mendoza . El duelo entre neuquinos y los del este de la provincia cuyana tendrá como árbitro principal a Fernando Jesús Rekers de la Liga de Córdoba capital, serán sus asistentes Danilo Ariel Viola y Rodrigo Moreno de la Liga Rionegrina de Viedma y como cuatro árbitro Diego Maximiliano Álvarez de la Liga de Tres Arroyos.

Los del norte de la provincia de Neuquén vienen de dos derrotas consecutivas, Cipolletti en Rincón de los Sauces por 2 a 1 y contra Atenas de Río Cuarto en El Imperior del Sur cordobés el domingo pasado por 3 a 1 en el estadio 9 de Julio del Albo.

El cotejo será transmisión del Grupo Primera Multimedios de Neuquén capital, desde las 14 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 een la cancha de césped sintético del predio del Camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa que lleva el nombre del histórico dirigente Elías Moisés Gómez, con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, la operación tecnica de José Ramón Paredes y la central informativa a cargo de Agustín Galasso y el respaldo del equipo deportivo de Grito Sagrado.

En tanto, el domingo 3 de mayo, también jugará Cipolletti. El Albinegro viajará al sudeste de Córdoba, a Monte Maíz para medirse con Argentino desde las 16, con el arbitraje del tucumano Nelson Bejas, que ya dirigió a los rionegrinos contra Huracán de Las Heras en su visita a Mendoza en partido que finalizó igualado en un tanto. El resto de la cuaterna arbitral la integrarán, como jueves de línea, Matías Coria de la Liga de Cañada de Gómez y José Daniel Ponce, también de la Liga de San Miguel de Tucumán. El cuarto colegiado será Agustín Marto también de la entidad del Jardín de la República.

El resto

En el adelanto de la fecha, jugarán el sábado 2, en el norte de la provincia de La Pampa a las 15.30 lo harán Costa Brava de General Pico ante Huracán Las Heras, cuaterna de la provincia de Córdoba, con César Antonio Ceballo de la Liga de Córdoba capital como juez principal, Marcos David Guzmán (Liga de Pascanas) y Evelyn Romina Luján (Liga de Dean Funes) y como cuarto colegiada Dalma Funes Pérez de la Liga de Córdoba.

En tanto, el domingo 3 de Mayo, por la mañana desde las 11 se enfrentarán, Fundación Amigos por el Deporte (FADEP) de Mendoza jugará con Atenas de Río Cuarto, dirigirá Maximiliano Gabriel Silcan Jérez, quién será acompañado por Exequiel Augusto Agüero, ambos de la Liga de Catamarca, Marcelo Gabriel González (Liga de San Juan) y cuarto árbitro, Mauro Sirerol Gómez de la Liga de San Juan.