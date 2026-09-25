La cuenta regresiva para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ya está en marcha. Con las entradas agotadas desde hace semanas y una enorme expectativa en todo el país, se conoció oficialmente la camiseta especial que utilizará el capitán albiceleste en su último partido con la celeste y blanca, el próximo 6 de octubre frente a Benín en el estadio Monumental.

La presentación de la indumentaria despertó una inmediata emoción entre los fanáticos. No se trata de una camiseta más: será la última que vista Messi defendiendo los colores de la Selección después de un recorrido histórico de 21 años, en el que se convirtió en el futbolista más importante de la historia argentina y uno de los máximos íconos del deporte mundial.

La casaca fue diseñada especialmente para la ocasión y presenta dos grandes franjas celestes con una blanca en el centro. Como detalle distintivo, luce el Sol de Mayo en el pecho, mientras que el nombre de Messi y su número aparecen en color dorado, un guiño a una carrera repleta de conquistas y momentos inolvidables.

La colección especial fue presentada por la marca que viste a la Selección y rápidamente generó repercusión entre los hinchas, que agotaron las entradas para acompañar al capitán en una noche que promete estar cargada de emociones, homenajes y recuerdos.

El encuentro ante Benín marcará el cierre oficial de una etapa irrepetible. Messi dejará la Albiceleste después de haber conquistado la Copa América, la Finalissima y la tan ansiada Copa del Mundo, logros que terminaron de convertirlo en el máximo símbolo de una generación dorada que llevó al país a la cima del fútbol internacional.

La despedida tendrá como escenario un Monumental repleto y vestido de fiesta. Miles de fanáticos serán testigos del último partido del hombre que rompió todos los récords con la Selección y que dejó una huella imborrable en el corazón de los argentinos. El 6 de octubre no será un partido más: será el adiós de una leyenda que cambió para siempre la historia del fútbol.