Hay derrotas que se recuerdan para siempre. Algunas por el dolor. Otras por la vergüenza. Y unas pocas porque, en medio del derrumbe, dejaron una postal imposible de borrar. La Selección argentina de Suecia 1958 cargó con todas juntas. Fue el equipo del “Desastre de Suecia”, el de los monedazos al regreso, el de la goleada humillante y el del golpe de realidad más duro que había recibido el fútbol argentino hasta ese momento. Pero en medio de aquel infierno hubo una escena tan extraña como inolvidable: la tarde en la que Argentina dejó la celeste y blanca para vestirse completamente de amarillo.

La historia comenzó mucho antes del pitazo inicial. Argentina regresaba a un Mundial después de 24 años de ausencias, conflictos políticos, renuncias y aislamiento futbolístico. Mientras Europa evolucionaba a pasos gigantes, el fútbol argentino seguía encerrado en su propia nostalgia. El campeón sudamericano de 1957, aquel equipo de los “Caras Sucias”, llegó a Suecia con ilusión, nombres pesados y una confianza que se desmoronó demasiado rápido.

El debut ante Alemania Federal fue un cachetazo. La derrota dejó al equipo obligado a reaccionar frente a Austria. Pero cuando los jugadores ya estaban listos para salir al campo de juego del estadio Ryavallen de Borås, apareció un problema tan insólito como determinante: las camisetas de ambos equipos se confundían demasiado para la televisión en blanco y negro de la época.

El árbitro alemán Joachim Gulde fue tajante. Argentina debía cambiarse o el partido no comenzaría. El problema era que la delegación albiceleste no tenía camiseta suplente.

Entonces apareció la salvación menos pensada. El IFK Borås, un humilde club local sueco, prestó sus camisetas amarillas con detalles negros para evitar el papelón organizativo. Y así, en una imagen que parecía salida de otro universo, la Selección argentina saltó a la cancha vestida de amarillo.

Amadeo Carrizo bajo el arco. Labruna con 39 años. Corbatta encarando como un endiablado. Dellacha como capitán. Todos de amarillo. Como si el fútbol hubiese decidido jugarle una broma a la historia.

Austria golpeó primero y el miedo volvió a recorrer a los argentinos. Pero aquella camiseta prestada, en medio de un Mundial maldito, terminó regalando el único momento de felicidad del torneo. Corbatta empató de penal. Menéndez dio vuelta la historia. Avio liquidó el partido. Argentina ganó 3-1 y consiguió su única victoria en Suecia.

Por unas horas, el desastre quedó escondido debajo de esa camiseta amarilla.

Pero el fútbol no suele tener piedad. Días más tarde llegaría la goleada 6-1 frente a Checoslovaquia que expulsó a Argentina del Mundial y dejó una herida que tardó décadas en cicatrizar. El regreso fue brutal: insultos, bronca y monedas cayendo sobre los jugadores en Ezeiza como símbolo de una decepción nacional.

Sin embargo, entre tanta oscuridad, quedó viva aquella postal improbable. La tarde en que la Selección argentina cambió la celeste y blanca por una camiseta amarilla prestada. Una rareza mundialista. Una historia perdida entre el fracaso. Un recuerdo extraño, incómodo y mágico de un fútbol que todavía estaba aprendiendo a convivir con sus propias derrotas.