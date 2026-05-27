A pocos días del comienzo del Mundial 2026, quedó completamente definido el esquema de transmisiones para la Argentina y apareció una noticia que revolucionó a los amantes del fútbol. La plataforma Flow cerró un acuerdo estratégico que le permitirá emitir todos los encuentros de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La novedad tomó fuerza luego de que se confirmara que los usuarios de Flow tendrán acceso a los 104 partidos del certamen sin pagar un paquete premium adicional. Gracias a la incorporación de las señales de DSports dentro de su grilla habitual, los suscriptores podrán seguir cada cruce del torneo desde distintos dispositivos.

En medio de la expectativa por la participación de la Selección Argentina, esta decisión generó un enorme impacto entre los hinchas. El equipo conducido por Lionel Scaloni buscará defender el título conseguido en Qatar y ahora habrá más alternativas para acompañar cada presentación desde cualquier lugar.

¡Todo el Mundial!

Dentro del reparto oficial de derechos televisivos, DSports será la señal con la cobertura más amplia. El canal deportivo transmitirá los 104 partidos del campeonato y también estará integrado dentro de la experiencia digital de Flow, algo que cambió el panorama de consumo para el público argentino.

Por otro lado, TyC Sports contará con 50 encuentros en vivo, incluyendo varios de los cruces más destacados de la fase de grupos y de las rondas eliminatorias. En tanto, Telefe tendrá 30 partidos en pantalla abierta, manteniendo su histórica apuesta por los grandes eventos deportivos internacionales.

La TV Pública también formará parte de la cobertura del Mundial 2026 y emitirá todos los partidos de la Selección Argentina, además de las semifinales y la final. De esta manera, continuará la tradición de acercar los encuentros más importantes del torneo a millones de hogares del país.

¡Todo el Mundial!

En el terreno del streaming, además de Flow, otra de las grandes protagonistas será Paramount+, que confirmó la transmisión completa de los 104 encuentros. En paralelo, Disney+ ofrecerá un paquete especial con 30 partidos seleccionados, replicando parte de la cobertura televisiva tradicional.

Con este escenario ya confirmado, los argentinos tendrán múltiples opciones para seguir cada instante del Mundial 2026, ya sea desde el televisor, una tablet o el celular. La enorme expectativa por volver a ver a figuras como Lionel Messi y la ilusión de repetir la gloria mundialista convierten a esta Copa del Mundo en uno de los eventos deportivos más esperados de los últimos años.